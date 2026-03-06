Areál bývalej spoločnosti Bukóza v obci Hencovce v okrese Vranov nad Topľou od marca strážia policajné hliadky. Štát tak reaguje na problémy spôsobené rabovaním opusteného priemyselného areálu, ktoré predstavuje riziko pre životné prostredie aj zdravie ľudí. V piatok to v Hencovciach uviedol minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD).
„Od 1. marca je v areáli nasadený aj žandársky zbor, ktorý tu bude denne hliadkovať a zabezpečovať ochranu objektu,“ povedal Šutaj Eštok. Podľa ministra dochádza v opustenom komplexe k rozsiahlemu rabovaniu. „Nie je výnimočné, že tu vidíte skupiny desiatok ľudí, ktorí rozoberajú areál a kradnú medené káble či ďalšie materiály. Stalo sa z toho akési nákupné centrum pre zlodejov,“ uviedol. Polícia preto v uplynulých dňoch zorganizovala rozsiahlu akciu, do ktorej nasadila viac ako 80 policajtov, drony aj termovíziu.
Minister zároveň upozornil aj prevádzkovateľov zberných dvorov, aby dôsledne dodržiavali zákonné pravidlá pri výkupe kovov. Polícia podľa neho preveruje aj to, či niektoré zberne nevychádzajú zlodejom v ústrety.
Situácia v Bukóze je podľa šéfa rezortu vnútra problematická aj v ekonomickej a environmentálnej rovine. Areál, ktorý bol dlhé roky významným zamestnávateľom v regióne, je od marca 2025 v správe konkurznej podstaty a výroba v ňom je zastavená. Environmentálny problém súvisí najmä s únikom nebezpečných látok. „V polovici februára tu bola vyhlásená mimoriadna situácia z dôvodu úniku látok do pôdy. Odčerpali sme viac ako 500 ton látky, ktorá predstavovala ohrozenie životného prostredia,“ povedal minister.
Podľa štátneho tajomníka ministerstva vnútra Michala Kaliňáka je dnešná situácia aj výsledkom dlhodobého prístupu viacerých subjektov, ktoré v areáli pôsobili. „Téma, o ktorej dnes hovoríme, je predovšetkým témou spoločenskej zodpovednosti. Ochrana životného prostredia je spoločnou povinnosťou všetkých, ktorí v tomto areáli podnikali,“ uviedol. Zároveň zdôraznil, že náklady na riešenie situácie nebudú zanedbateľné. „Táto faktúra nebude malá. Nie je však len finančná, ale aj morálna vo vzťahu k firmám, ktoré tu v minulosti pôsobili,“ dodal Kaliňák.
Riaditeľ sekcie krízového riadenia ministerstva vnútra Jaroslav Kmeť doplnil, že odstraňovanie látok bude trvať roky a štát bude tieto náklady vymáhať od správcu konkurznej podstaty. „Chcem ubezpečiť všetkých obyvateľov, že ani pitná voda v okolí, ani voda rieky Ondava nebola znečistená. Robíme všetko pre to, aby nedošlo k ďalšiemu znečisteniu a priesakom,“ dodal Kmeť.