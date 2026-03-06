Ukrajinská polícia začala trestné vyšetrovanie pre podozrenie z únosu siedmich Ukrajincov v Maďarsku. Oznámila to na sociálnej sieti Facebook s tým, že prostredníctvom oficiálnych kanálov už kontaktovala Europol, maďarskú finančnú a colnú správu, ako aj tamojšiu políciu. Informuje o tom TASR na základe správy denníka Le Monde.
Ukrajinská centrálna banka medzičasom oznámila, že po zadržaní a následnom vyhostení siedmich zamestnancov, ktorí prevážali zlato a cudziu menu z Rakúska, vyšle do Maďarska špeciálnu misiu na objasnenie okolností prípadu. „Apelujeme na medzinárodných partnerov a regulačné orgány. Žiadame oficiálne vysvetlenia od maďarských úradov,“ napísal guvernér centrálnej banky Andrij Pyšnyj na sieti X.
Podľa ukrajinskej štátnej banky Oščadbank jej zamestnanci prepravovali hotovosť a zlato z rakúskej banky Raiffeisen v rámci rutinného prevozu, aký sa ich vozidlami vykonáva raz za týždeň. Osud prepravovaných peňazí a zlata nie je v súčasnosti známy.
Ukrajinská premiérka Julija Svyrydenková obvinila Maďarsko zo zadržiavania Ukrajincov ako rukojemníkov. „Zajatie siedmich Ukrajincov Maďarskom spôsobom pripomínajúcim praktiky Moskvy z 90. rokov by bolo prinajmenšom prekvapujúce, keby sa neodohralo len niekoľko dní po návšteve delegácie Viktora Orbána v Kremli,“ uviedla.
Na návšteve v Moskve bol tento týždeň maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó. V súvislosti s kauzou zadržaných Ukrajincov uviedol, že by mohli mať väzby na „mafiánske štruktúry“. Po začatí vyšetrovania pre podozrenie z prania špinavých peňazí, ktoré sa týka aj bývalého generála ukrajinských spravodajských služieb, maďarský minister vyhlásil, že je „úplne prirodzené pýtať sa, či nejde o peniaze ukrajinskej vojnovej mafie“. Podľa neho sa od januára cez Maďarsko údajne previezlo v hotovosti 900 miliónov dolárov a 420 miliónov eur, ako aj 146 kilogramov zlatých tehličiek.
Posádky dvoch vozidiel zadržala jednotka maďarského protiteroristického centra TEK vo štvrtok na čerpacej stanici na diaľnici M5. Šéf ukrajinskej diplomacie Andrij Sybiha následne vyhlásil, že maďarské úrady v podstate vzali občanov ako rukojemníkov, pričom zdravotný stav zadržaných nie je známy.
Bezpečnostní experti podľa servera Penzcentrum.hu tvrdia, že išlo o úplne bežnú a legálnu bankovú zásielku. Incident mohol byť podľa nich motivovaný skôr maďarsko-ukrajinským politickým konfliktom o tranzit ruskej ropy než skutočným trestným činom. Podobné konvoje prekračujú hranicu v Záhonyi každý týždeň, často priamo v sprievode maďarskej polície a s vedomím úradov.
Odborníci sa domnievajú, že aj keby bol v dokumentoch formálny nedostatok, slúžil len ako zámienka. Pri transakcii medzi dvoma oficiálnymi inštitúciami možno len ťažko predpokladať nelegálne aktivity. Už aj tak napäté vzťahy medzi Kyjevom a Budapešťou sa ešte viac vyostrili vo februári po tom, ako boli zastavené dodávky ruskej ropy ropovodom Družba.