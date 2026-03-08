Panika a agresia na letisku v Aténach. 35-ročný cestujúci rozbíjal fľaše alkoholu na letisku a hádzal ich na zákazníkov obchodu.
K takémuto správaniu došlo po tom, ako muž zmeškal let domov na Cyprus. Ako približuje denník The Sun, jeho agresívne správanie zachytili vo videu ďalší cestujúci.
Najprv si mysleli, že je chorý
Muž svojím správaním na letisku ohrozil ďalších cestujúcich. Okrem hádzania sklenených fliaš po nich vykrikoval, v dôsledku čoho sa začali šíriť klebety o tom, že ide o psychiatrického pacienta.
Ako neskôr zistil grécky portál Like, Cyperčan v skutočnosti zmeškal už zaplatený let z Atén na Cyprus. V snahe dostať sa čo najskôr do domovskej krajiny, predstieral nepríčetnosť, aby ho deportovali. Na letisku vraj zostal úplne bez peňazí.
Cyprus pod paľbou
Letiskový incident z Atén je pravdepodobne následkom aktuálneho diania na Blízkom Východe. Iránsky dron v pondelok (2. 3.) zasiahol britskú základňu Akrotiri na ostrove, v dôsledku čoho došlo k obmedzeniam v letovej prevádzke.
Na situáciu reagovalo aj slovenské ministerstvo zahraničných vecí. To v piatok (6. 3.) odporučilo Slovákom, aby necestovali do niektorých oblastí Egypta. Zvážiť treba aj cestu do Turecka.
„Bezpečnostná situácia v Egypte je v súčasnosti relatívne stabilná. Hrozba výskytu teroristických útokov v krajine nie je vylúčená,“ uviedlo ministerstvo.