Nemecký kancelár Friedrich Merz v piatok vyhlásil, že vojna na Blízkom východe nesmie viesť k rozpadu iránskeho štátu.
Zároveň varoval pred dôsledkami, ktoré by to malo na migráciu do Európy. TASR o tom píše podľa správy agentúry AFP.
„Nekonečná vojna nie je v našom záujme. To isté platí pre rozpad iránskej štátnosti alebo zástupné konflikty vedené na území Iránu,“ uviedol vo svojom vyhlásení.
„Takéto scenáre by mohli mať ďalekosiahle dôsledky pre Európu vrátane bezpečnosti, dodávok energie a migrácie,“ povedal Merz.
Dodal, že Nemecko zdieľa „ciele Spojených štátov a Izraela, pokiaľ ide o iránsky jadrový a raketový program, hrozby Teheránu voči Izraelu, ako aj podpory terorizmu a zástupných skupín zo strany Iránu“.
Zároveň zdôraznil, že „iránsky ľud má právo slobodne rozhodovať o svojom osude“. Merz však uviedol, že úplný kolaps iránskeho štátu by spôsobil chaos, čo zdôraznil aj vo svojom prejave na veľtrhu v Mníchove.
„Chceme, aby tento štát mohol fungovať samostatne... A preto apelujem na Washington aj počas všetkých rokovaní s izraelskou vládou, aby sa vytvorili podmienky na čo najrýchlejšiu stabilizáciu tejto krajiny,“ podotkol.
„Samozrejme, máme o to osobitný záujem, aby sme predišli novým vlnám utečencov z tohto regiónu,“ dodal.