Americký prezident Donald Trump v piatok uviedol, že k dohode s Iránom nedôjde, do úvahy prichádza len jeho „bezpodmienečná kapitulácia“.
Vyjadril sa tak na svojej platforme Truth Social necelý týždeň po tom, čo Spojené štáty a Izrael koordinovane zaútočili na Irán, ktorý v reakcii podniká odvetné údery na Izrael a arabské krajiny v Perzskom zálive. TASR o tom informuje podľa správ agentúry AFP a stanice Sky News.
„S Iránom nebude žiadna dohoda, iba bezpodmienečná kapitulácia. Potom, po výbere skvelého a prijateľného lídra (alebo lídrov), budeme my a mnoho našich úžasných a veľmi odvážnych spojencov neúnavne pracovať na tom, aby sme Irán priviedli späť z pokraja zničenia a urobili ho ekonomicky väčším, lepším a silnejším než kedykoľvek predtým,“ napísal Trump.
Irán bude mať podľa šéfa Bieleho domu skvelú budúcnosť. „Urobme Irán znova skvelým (MIGA),“ dodal. Zmienený slogan „MIGA“ je slovnou hračkou založenou na Trumpovou hnutí MAGA (Urobme Ameriku znova skvelou).
Americký prezident sa tak vyjadril v čase, keď Izrael podnikol údery na ciele režimu v Teheráne a pozície militantného hnutia Hizballáh v Bejrúte. Minister obrany USA Pete Hegseth zároveň oznámil, že americké útoky na Irán „dramaticky zosilnejú“.
Konflikt na Blízkom východe sa začal v sobotu 28. februára koordinovaným útokom USA a Izraela na Irán, kde prišiel o život aj najvyšší duchovný vodca ajatolláh Alí Chameneí. Irán po začiatku izraelsko-americkej operácie spustil odvetné údery na Izrael a arabské krajiny v Perzskom zálive, v ktorých sa nachádzajú americké vojenské objekty. Útoky však zasiahli aj civilnú infraštruktúru.
Náčelník štábu izraelskej armády generálporučík Ejal Zamir vo štvrtok oznámil, že americko-izraelská kampaň proti Iránu vstupuje do ďalšej fázy. Operácie v tejto fáze budú zamerané na oslabenie režimu a vojenských schopností islamskej republiky. Pripravené sú podľa jeho slov aj „ďalšie prekvapenia“, ktoré však nešpecifikoval.