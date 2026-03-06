Maďarský Národný úrad pre dane a clá (NAV) v piatok oznámil, že sedem ukrajinských občanov vrátane bývalého generála tajnej služby, ktorých zadržali vo štvrtok na maďarskom území pri preprave hotovosti a zlata dvoma obrnenými vozidlami, bude deportovaných z Maďarska.
S odvolaním sa na server hirado.hu o tom informuje spravodajca TASR v Budapešti.
NAV vedie trestné stíhanie pre podozrenie z prania špinavých peňazí voči prepravcom hotovosti, ktorí prišli z Ukrajiny a boli zadržaní v Maďarsku. Prepravovali 40 miliónov dolárov, 35 miliónov eur a 9 kilogramov zlata z Rakúska na Ukrajinu cez Maďarsko v dvoch obrnených nákladných autách na prepravu peňazí.
V piatok sa maďarské úrady rozhodli dotknuté osoby vyhostiť z Maďarska do ukončenia vyšetrovania. NAV a maďarská vláda zdôrazňujú, že podniknú všetky možné kroky na objasnenie podozrenia z prania špinavých peňazí.
Posádky dvoch vozidiel zadržala jednotka protiteroristického centra TEK vo štvrtok na čerpacej stanici na diaľnici M5.
Ukrajinský minister zahraničných vecí Andrij Sybiha v piatok ráno vyhlásil, že maďarské úrady v podstate zajali sedem ukrajinských občanov ako rukojemníkov. Napísal, že dôvody akcie nie sú v súčasnosti známe, rovnako ako ani stav zadržaných osôb.
Bezpečnostní experti podľa servera penzcentrum.hu tvrdia, že išlo o úplne bežnú, legálnu bankovú zásielku. Incident mohol byť motivovaný skôr diplomatickým tlakom alebo maďarsko-ukrajinským politickým konfliktom o tranzit ruskej ropy, než skutočným trestným činom. Podobné konvoje prekračujú hranicu na maďarsko-ukrajinskom hraničnom priechode Záhony každý týždeň, často v sprievode maďarskej polície a s vedomím úradov.
Odborníci sa domnievajú, že aj v prípade, ak bol v dokumentoch formálny nedostatok, slúžil len ako zámienka na zastavenie transportu. Pri transakcii medzi dvoma oficiálnymi bankami možno len ťažko predpokladať nelegálne aktivity, cituje server expertov.
Server vg.hu v tejto súvislosti zverejnil výzvu šéfa maďarskej diplomacie Pétera Szijjártóa, ktorý požiadal Kyjev o vysvetlenie a odpoveď na otázku, „či tieto peniaze prechádzajú iba cez Maďarsko, alebo sú niekedy zastavené a či tieto peniaze niekto používa v Maďarsku, alebo sú používané v niekoho záujme v Maďarsku. Oprávnene sa vynára otázka, či nejde o peniaze ukrajinskej vojnovej mafie“, cituje vg.hu Szijjártóa.