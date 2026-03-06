Ceny pohonných látok na Slovensku zostali na prelome februára a marca bez výraznej zmeny, pričom v porovnaní s okolitými krajinami patria stále medzi najvyššie.
Benzín aj nafta sú približne o šesť percent drahšie než v Česku. V ďalších týždňoch by navyše ceny mohli rásť v dôsledku zdražovania ropy na svetových trhoch. Informoval o tom hlavný analytik ČSOB Marek Gábriš.
Cena 95-oktánového benzínu sa nezmenila už štvrtý týždeň po sebe a zostala na úrovni 1,474 eura za liter. Cena motorovej nafty v porovnaní s predchádzajúcim týždňom mierne klesla približne o desatinu eurocenta na 1,466 eura za liter.
Napriek stabilite cien sú palivá na Slovensku drahšie ako v Česku či Poľsku. Cenový rozdiel v Česku predstavuje približne osem centov na liter, v Poľsku sú to štyri centy na liter pri nafte a až 10 centov na liter pri benzíne.
Významnú časť ceny palív tvoria dane. Na Slovensku predstavujú spotrebná daň a daň z pridanej hodnoty približne 56,3 % z konečnej ceny benzínu a 46,5 % z ceny nafty. Analýza ale zároveň ukazuje, že rozdiely medzi krajinami nie sú spôsobené len daňami. Aj ceny palív bez daní sú v Česku nižšie než na Slovensku, a to približne o dva centy pri benzíne a o päť centov pri nafte. Najvyššie ceny palív bez daní v regióne vykazuje podľa Gábriša Maďarsko.
Vývoj cien v najbližších týždňoch pravdepodobne ovplyvní situácia na svetových trhoch s ropou. Napätie na Blízkom východe a obavy z narušenia dodávok ropy totiž v posledných dňoch tlačia ceny suroviny nahor. Pri pokračovaní tohto trendu možno očakávať, že sa premietne aj do rastu cien pohonných látok na čerpacích staniciach.