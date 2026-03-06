Ukrajinské ministerstvo zahraničných vecí vydalo v piatok svojim občanom odporúčanie týkajúce sa „nebezpečenstva svojvoľných opatrení maďarských úradov“.
Kyjev, ktorý obvinil Budapešť z lúpeže, varuje Ukrajincov pred cestou do Maďarska. S odvolaním sa na server portfolio.hu o tom informuje spravodajca TASR v Budapešti.
V súvislosti s „únosom siedmich ukrajinských občanov a krádežou majetku zo štátnej banky “ ukrajinské ministerstvo zahraničných vecí odporúča ukrajinským občanom, aby necestovali do Maďarska, pretože nie je možné zaručiť ich bezpečnosť z dôvodu svojvoľného konania maďarských úradov, cituje server webovú stránku ministerstva. Kyjev tiež odporúča svojim občanom, aby uprednostnili iné tranzitné trasy miesto Maďarska.
Ukrajinský minister zahraničných vecí Andrij Sybiha obvinil maďarské úrady, že v Budapešti zadržali ako „rukojemníkov“ sedem zamestnancov ukrajinskej štátnej banky Oščadbank, ktorí prevážali hotovosť z Rakúska späť na Ukrajinu. Kyjev podľa neho prostredníctvom oficiálnej nóty vyzval Budapešť na ich okamžité prepustenie. Plánuje sa obrátiť aj na Európsku úniu. Maďarská strana sa k tomu bezprostredne nevyjadrila.
„Maďarské úrady dnes v Budapešti vzali za rukojemníkov sedem ukrajinských občanov. Dôvody sú stále neznáme, rovnako ako ich súčasný zdravotný stav alebo možnosť kontaktovať ich,“ napísal Sybiha vo štvrtok pred polnocou na sieti X.
Podľa neho ide o zamestnancov ukrajinskej Oščadbank, ktorí prevážali hotovosť a cennosti v dvoch vozidlách medzi Rakúskom a Ukrajinou v rámci pravidelnej služby medzi štátnymi bankami.
Vedenie Oščadbank vo svojom vyhlásení spresnila, že jej personál prepravoval 40 miliónov dolárov a 35 miliónov eur v hotovosti a deväť kilogramov zlata na základe dohody s rakúskou bankou Raiffeisen Bank a v súlade s medzinárodnými pravidlami a platnými postupmi. Zadržanie vozidiel a zamestnancov bolo podľa nej bezdôvodné, považuje to za únos.