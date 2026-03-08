Reťazec lekární bojuje proti narastajúcej vlne krádeží. Proti zlodejom zakročia telovými kamerami, ktoré budú nosiť zamestnanci v službe.
Americký reťazec Walgreens plánuje otestovať nové opatrenie v pobočkách v New Yorku. Ako priblížil denník The Sun, nosenie kamier bude dobrovoľné.
„Walgreens spúšťa dobrovoľné nosenie telových kamier vo vybraných predajniach. Ide o pilotný projekt na podporu bezpečnosti zákazníkov a členov tímu.“
Ako pre portál Pix11 uviedol hovorca spoločnosti, telové kamery slúžia na zmiernenie konfliktov a vyššiu bezpečnosť v predajniach.
WALGREENS JUST ARMED CASHIERS WITH BODY CAMS - LET THAT SINK IN— HustleBitch (@HustleBitch_) January 21, 2026
A customer filming at checkout notices something new and asks the cashier a simple question:
“Since when did they make you guys wear these body cams?”
The answer:
“About two weeks ago.”
Not security.
Not loss… pic.twitter.com/NSg2BU6CcT
Walgreens chce pri novom nariadení rešpektovať právo na súkromie zákazníkov. Ako približuje portál News12, pomôžu v tom aj tabule s oznamom o používaní kamier. Tie chce spoločnosť umiestniť pred prevádzky s testovacím programom.
Inde kontrolujú zamestnancov, poslúži aj AI
O vyššej miere kontroly pracovísk v uplynulých dňoch informoval aj reťazec Burger King. V rámci nového opatrenia zavedú do prevádzok technológiu, ktorá pomocou umelej inteligencie (AI) skontroluje správanie zamestnancov.
Pracovníci tak budú nosiť slúchadlá s mikrofónom, ktoré overia, či sa správajú slušne. AI asistent s názvom Patty môže upozorniť vedenie, ak zamestnanec pri komunikácii s klientom nepoužije slovo „ďakujem“ alebo „prosím“.
Nová technológia má podľa spoločnosti Restaurant Brands International, ktorá vlastní Burger King, priniesť viac efektivity do prevádzok. Okrem upozornenia na správanie zamestnancov má tiež čítať recepty alebo upozorňovať prevádzkarov na chýbajúce zásoby.