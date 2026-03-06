Európska komisia reagovala na spoločný list maďarskej a slovenskej vlády po vyše desiatich dňoch, avšak v otázke ropovodu Družba sa nepostavila na stranu Budapešti a Bratislavy proti Ukrajine.
Podľa servera hirado.hu to povedal v piatok v maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó, informuje spravodajca TASR v Budapešti.
Szijjártó: Na blokáciu neexistuje fyzický, technický ani inžiniersky dôvod
Šéf maďarskej diplomacie uviedol, že predchádzajúci deň bolo „nepochybne preukázané“, že Ukrajinci z politických dôvodov blokujú dodávky ropy do Maďarska a je zrejmé, že na ropnú blokádu neexistuje žiadny fyzický, technický ani inžiniersky dôvod.
Surovina z Ruska neprúdi cez ropovod Družba do Maďarska a na Slovensko od 27. januára. Podľa Kyjeva je dôvodom ruský útok na zariadenie ropovodu. Orbán a Fico podozrievajú Ukrajinu z politického vydierania, tá tvrdí, že pracuje na oprave poškodenej infraštruktúry.
Orbán v pondelok zverejnil družicové snímky, ktoré údajne dokazujú, že prevádzka ropovodu Družba nie je obmedzená. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v stredu odkázal Orbánovi, že ovládací panel a podzemné potrubie poškodeného ropovodu Družba nie sú zo satelitu viditeľné.