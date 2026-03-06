Americký Úrad pre kontrolu potravín a liečiv (FDA) varuje pred spotrebou výživového doplnku moringa od značky Rosabella. Informoval o tom na svojom webe s tým, že doplnok sa predával na medzinárodnom trhu, dostať sa mohol aj do Česka a na Slovensko.

Informácie o výrobku

Výživový doplnok moringa sa predával vo forme kapsúl v bielej plastovej nádobe so zeleným štítkom. Dostupný bol na online platformách ako eBay, TikTok shop, Amazon, Shein či Etsy.

Šaržu a dátum minimálnej spotreby výživového doplnku nájdete na spodnej strane dózy; Foto: fda.gov

Z trhu stiahli viaceré šarže s rôznymi dátumami minimálnej spotreby. FDA v tejto súvislosti zverejnil tabuľku s konkrétnymi údajmi, ktoré sa nachádzajú na spodnej strane plastovej dózy:

Šarža Dátum minimálnej spotreby

5020591

 03/2027
5020592 03/2027
5020593 03/2027
5020594 03/2027
5020595 03/2027
5020596 03/2027
5030246 04/2027
5030247 04/2027
5030248 04/2027
5030249 04/2027
5030250 04/2027
5030251 04/2027
5040270 05/2027
5040271 05/2027
5040272 05/2027
5040273 05/2027
5040274 05/2027
5040275 05/2027
5040276 05/2027
5040277 05/2027
5040278 05/2027
5040279 05/2027
5050053 6/2027
5050054 6/2027
5050055 6/2027
5050056 6/2027
5060069 07/2027
5060070 07/2027
5060071 07/2027
5060072 07/2027
5060073 07/2027
5060074 07/2027
5060075 07/2027
5060076 07/2027
5060077 07/2027
5060078 07/2027
5060079 07/2027
5060080 07/2027
5080084 9/2027
5080085 9/2027
5080086 9/2027
5090107 10/2027
5090108 10/2027
5090109 10/2027
5090113 10/2027
5090114 10/2027
5090115 10/2027
5090116 10/2027
5090117 10/2027
5090118 10/2027
5100039 11/2027
5100048 11/2027

Vo výrobku zistili salmonelu

Zákazníci, ktorí si už kúpili niektorú zo stiahnutých šarží, by výživový doplnok nemali konzumovať. FDA radí vyčistiť a dezinfikovať všetky povrchy, ktoré medzitým prišli do kontaktu s kapsulami.

„Ak na dóze nájdete jeden z týchto kódov, ide o stiahnutý výrobok a nemali by ste ho konzumovať, predávať alebo distribuovať. Výrobok je potrebné odstrániť alebo vrátiť na mieste predaja.“

Ako spresnil FDA, druh salmonely, ktorý zistili vo výrobku, je odolný voči antibiotikám prvej voľby a alternatívnym antibiotikám, ktoré sa odporúčajú pri liečbe nákazou salmonely.

Zistili už 7 nakazených

Moringa je výživový doplnok, ktorý sa používa aj ako prevencia pred zápalom a ochoreniami pečene; Ilustračné foto: pixabay.com

V súvislosti so šírením salmonely v Spojených štátoch zaznamenali zatiaľ sedem nakazených zo siedmych rôznych štátov. Traja z nich potvrdili, že pred prvými príznakmi nákazy konzumovali moringu od Rosabelly.

Úrady v USA zatiaľ evidujú troch hospitalizovaných pacientov v súvislosti s infekciou. K žiadnym úmrtiam nedošlo.

Príznaky nákazy salmonelou:

  • hnačka
  • horúčka
  • bolesti brucha

Ako dodáva FDA, prvé príznaky sa zvyčajne objavujú 12 až 72 hodín po konzumácii potraviny infikovanej salmonelou. Väčšinou odznievajú do štyroch až siedmich dní, u detí, starších dospelých a ľudí s oslabenou imunitou však môžu mať ťažší priebeh.

Salmonelu v Európe šíri aj obľúbená potravina

Na šírenie salmonely v európskych krajinách upozornil koncom roka 2025 portál Eurosurveillance. Zdravotníci za roky 2011 až 2024 evidujú 643 prípadov nákazy baktériou Salmonella Strathcona v 17 krajinách vrátane Anglicka, Nemecka a Rakúska. Ako tvrdia vedci, nákaza sa môže šíriť aj prostredníctvom paradajok.

Vedci analyzovali genetickú štruktúru baktérií u nakazených, a zistili, že v 95 percentách prípadov v rámci všetkých zúčastnených krajín išlo o geneticky podobné baktérie. Podľa nich má preto ochorenie jeden zdroj, a to práve paradajky.

Najčastejším nositeľom infekcie sú podľa nich malé paradajky z oblasti Sicílie. Zároveň poznamenali, že paradajky pred konzumovaním nestačí len umyť.

Ako sa brániť pred nákazou? Prečítajte si viac: Salmonela v Európe: Vedci našli nového vinníka, ide o túto zeleninu