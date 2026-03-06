Americký Úrad pre kontrolu potravín a liečiv (FDA) varuje pred spotrebou výživového doplnku moringa od značky Rosabella. Informoval o tom na svojom webe s tým, že doplnok sa predával na medzinárodnom trhu, dostať sa mohol aj do Česka a na Slovensko.
Informácie o výrobku
Výživový doplnok moringa sa predával vo forme kapsúl v bielej plastovej nádobe so zeleným štítkom. Dostupný bol na online platformách ako eBay, TikTok shop, Amazon, Shein či Etsy.
Šaržu a dátum minimálnej spotreby výživového doplnku nájdete na spodnej strane dózy; Foto: fda.gov
Z trhu stiahli viaceré šarže s rôznymi dátumami minimálnej spotreby. FDA v tejto súvislosti zverejnil tabuľku s konkrétnymi údajmi, ktoré sa nachádzajú na spodnej strane plastovej dózy:
|Šarža
|Dátum minimálnej spotreby
|
5020591
|03/2027
|5020592
|03/2027
|5020593
|03/2027
|5020594
|03/2027
|5020595
|03/2027
|5020596
|03/2027
|5030246
|04/2027
|5030247
|04/2027
|5030248
|04/2027
|5030249
|04/2027
|5030250
|04/2027
|5030251
|04/2027
|5040270
|05/2027
|5040271
|05/2027
|5040272
|05/2027
|5040273
|05/2027
|5040274
|05/2027
|5040275
|05/2027
|5040276
|05/2027
|5040277
|05/2027
|5040278
|05/2027
|5040279
|05/2027
|5050053
|6/2027
|5050054
|6/2027
|5050055
|6/2027
|5050056
|6/2027
|5060069
|07/2027
|5060070
|07/2027
|5060071
|07/2027
|5060072
|07/2027
|5060073
|07/2027
|5060074
|07/2027
|5060075
|07/2027
|5060076
|07/2027
|5060077
|07/2027
|5060078
|07/2027
|5060079
|07/2027
|5060080
|07/2027
|5080084
|9/2027
|5080085
|9/2027
|5080086
|9/2027
|5090107
|10/2027
|5090108
|10/2027
|5090109
|10/2027
|5090113
|10/2027
|5090114
|10/2027
|5090115
|10/2027
|5090116
|10/2027
|5090117
|10/2027
|5090118
|10/2027
|5100039
|11/2027
|5100048
|11/2027
Vo výrobku zistili salmonelu
Zákazníci, ktorí si už kúpili niektorú zo stiahnutých šarží, by výživový doplnok nemali konzumovať. FDA radí vyčistiť a dezinfikovať všetky povrchy, ktoré medzitým prišli do kontaktu s kapsulami.
„Ak na dóze nájdete jeden z týchto kódov, ide o stiahnutý výrobok a nemali by ste ho konzumovať, predávať alebo distribuovať. Výrobok je potrebné odstrániť alebo vrátiť na mieste predaja.“
Ako spresnil FDA, druh salmonely, ktorý zistili vo výrobku, je odolný voči antibiotikám prvej voľby a alternatívnym antibiotikám, ktoré sa odporúčajú pri liečbe nákazou salmonely.
Zistili už 7 nakazených
Moringa je výživový doplnok, ktorý sa používa aj ako prevencia pred zápalom a ochoreniami pečene; Ilustračné foto: pixabay.com
V súvislosti so šírením salmonely v Spojených štátoch zaznamenali zatiaľ sedem nakazených zo siedmych rôznych štátov. Traja z nich potvrdili, že pred prvými príznakmi nákazy konzumovali moringu od Rosabelly.
Úrady v USA zatiaľ evidujú troch hospitalizovaných pacientov v súvislosti s infekciou. K žiadnym úmrtiam nedošlo.
Príznaky nákazy salmonelou:
- hnačka
- horúčka
- bolesti brucha
Ako dodáva FDA, prvé príznaky sa zvyčajne objavujú 12 až 72 hodín po konzumácii potraviny infikovanej salmonelou. Väčšinou odznievajú do štyroch až siedmich dní, u detí, starších dospelých a ľudí s oslabenou imunitou však môžu mať ťažší priebeh.
Salmonelu v Európe šíri aj obľúbená potravina
Na šírenie salmonely v európskych krajinách upozornil koncom roka 2025 portál Eurosurveillance. Zdravotníci za roky 2011 až 2024 evidujú 643 prípadov nákazy baktériou Salmonella Strathcona v 17 krajinách vrátane Anglicka, Nemecka a Rakúska. Ako tvrdia vedci, nákaza sa môže šíriť aj prostredníctvom paradajok.
Vedci analyzovali genetickú štruktúru baktérií u nakazených, a zistili, že v 95 percentách prípadov v rámci všetkých zúčastnených krajín išlo o geneticky podobné baktérie. Podľa nich má preto ochorenie jeden zdroj, a to práve paradajky.
Najčastejším nositeľom infekcie sú podľa nich malé paradajky z oblasti Sicílie. Zároveň poznamenali, že paradajky pred konzumovaním nestačí len umyť.