Šieste výročie prvého prípadu ochorenia COVID-19 na Slovensku má byť pripomienkou, že zdravie je pre ľudí najvyššou prioritou a pri jeho ochrane nesmie štát zlyhávať.
Pripomenul to na sociálnej sieti prezident SR Peter Pellegrini. Za negatívne označil to, že vláda a jej splnomocnenec nedali doteraz odpoveď na to, kto zlyhal pri riadení pandémie a kde sa stali chyby.
„Nech je tento deň pripomienkou pre nás všetkých, že zdravie je pre ľudí najvyššou prioritou a pri jeho ochrane nesmie štát zlyhávať. Česť pamiatke všetkých, ktorí za pandémiu zaplatili tú najvyššiu cenu,“ vyhlásila hlava štátu. Prezident pripomenul, že čoskoro po vypuknutí pandémie prišiel do jej riadenia chaos i každodenný zmätok. „Namiesto ochrany životov sa riešili egá vládnucich politikov a Slovensko sa v druhej a tretej vlne pandémie prepadlo z prvého miesta na posledné. A ľudia umierali po tisíckach nepomerne viac ako v štátoch, ktoré pri ochrane zdravia neexperimentovali,“ skonštatoval.
Zdôraznil, že pozostalí po obetiach pandémie, ale ani všetci ostatní, dodnes nevedia, kde sa stala chyba a čoho sa treba v prípade budúcej možnej katastrofy vyvarovať. „Preto vnímam veľmi negatívne, že vláda a jej splnomocnenec dodnes nedali ľuďom odpoveď na otázky, kto pri riadení pandémie zlyhal a kde sa stali chyby, ktoré mali na svedomí ľudské životy,“ skonštatoval.
Pellegrini ocenil všetkých, ktorí bojovali s ochorením COVID-19 na zdravotníckych pracoviskách, ale aj vo svojich rodinách. „A je mi ľúto všetkých zmarených životov, no najmä tých, ktoré sa možno dali zachrániť,“ dodal.
V piatok si Slovensko pripomína pamätný deň - Deň obetí pandémie COVID-19. Dátum 6. marec odkazuje na to, že 6. marca 2020 sa na Slovensku potvrdil prvý prípad nákazy koronavírusom SARS-CoV-2, ktorý spôsobuje ochorenie COVID-19. Infikovaný bol 52-ročný muž z Kostolišťa pri Malackách. O mesiac neskôr, 6. apríla 2020, sa na Slovensku potvrdili prvé dve úmrtia na ochorenie COVID-19. Odvtedy pripravil covid na Slovensku o život viac ako 21.000 ľudí.