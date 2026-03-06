Prezident SR Peter Pellegrini prijal v piatok generálneho prokurátora Maroša Žilinku.
Šéf prokurátorov oboznámil hlavu štátu so stanoviskom Generálnej prokuratúry (GP) SR k stavu boja proti korupcii, ako aj o legislatívnej iniciatíve vo vzťahu k daňovej trestnej činnosti. Žilinka o tom informoval na sociálnej sieti.
Prezidenta informoval Žilinka o stave zákonnosti v SR. „Zaoberali sme sa aj úrovňou a kvalitou legislatívneho procesu. S prezidentom SR sme sa zhodli na potrebe korektných vzťahov medzi ústavnými činiteľmi. Oceňujem vecný a konštruktívny prístup pána prezidenta SR k témam nášho stretnutia,“ napísal generálny prokurátor.