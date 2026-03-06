Záchranné a pohotovostné zložky zasahujú pri dopravnej nehode medzi obcami Báč a Horný Báč pri Dunajskej Strede. Informovalo o tom Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trnave na sociálnej sieti.
Na mieste zasahuje záchranársky vrtuľník
Na ceste II/506 sa mali zraziť dve osobné autá. Polícia eviduje dve zranené osoby, na miesto privolali aj záchranársky vrtuľník.
Dopravu na mieste riadi polícia, vodičom odporúča obchádzku po ceste III/1381.
"Presné príčiny, miera zavinenia ako aj okolnosti jej vzniku budú predmetom ďalšieho objasňovania," dodala polícia.