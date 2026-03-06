O post primátorky Nitry sa bude uchádzať Zuzana Uhríková. Kandidátka hnutia Republika oznámila svoju kandidatúru v piatok.
Potvrdila, že sa pokúsi získať pre svoju kandidatúru širšiu politickú podporu s cieľom zabrániť zbytočnému triešteniu hlasov.
Do predvolebnej kampane vstupuje Uhríková s heslom Dosť bolo Hattasa! Za svoje priority označila obnovenie elementárnej funkčnosti mesta, zvýšenie bezpečnosti a riešenie skutočných problémov ľudí.
Podrobnejší tím a program predstaví priebežne počas nadchádzajúcej kampane.