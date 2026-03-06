Opozičné hnutie PS žiada generálneho prokurátora SR Maroša Žilinku o preverenie zákonnosti vyhlásenia významnej investície v prípade prečerpávacej vodnej elektrárne (PVE) Málinec - Látky.
Na tlačovej konferencii o tom v piatok informovala poslankyňa Tamara Stohlová (PS). Je presvedčená, že pri vyhlasovaní neboli splnené dve podmienky, a to, že nebol preukázaný verejný záujem a nebola urobená štúdia realizovateľnosti. Envirorezort uviedol, že pri vyhlásení významnej investície boli splnené všetky podmienky.
„Významná investícia nie je bežná vec. Je to výnimočný formát, výnimočný režim, ktorý sa spúšťa. Nadmerne sa pritom zasahuje ľuďom do práv, a preto tu máme zákon, ktorý hovorí podmienky, ktoré musia byť splnené na to, aby takáto investícia mohla byť označená za významnú,“ skonštatovala Stohlová.
Priblížila, že štúdia realizovateľnosti má potvrdiť, že investícia je právne, ekonomicky a technicky zrealizovateľná. Minister životného prostredia Tomáš Taraba (nominant SNS) si podľa nej chce štúdiu ešte len zabezpečiť. „Z tých podkladov, ktoré máme k dispozícii od neho aj od Vodohospodárskej výstavby, čo je žiadateľ, vidíme, že oni nemajú k dispozícii žiadne dáta. Oni nemajú žiaden analytický podklad, ktorý by teda hovoril o tom, či tento projekt vieme vôbec urobiť,“ podotkla poslankyňa.
Pokračuje, že pri zámere výstavby PVE dostatočne nepreukázali ani verejný záujem. Elektráreň ako významná investícia podľa Stohlovej zásadne zasahuje do jednotlivých individuálnych práv ľudí, a preto je potrebné preukázať spoločenský prospech, ktorý sa má významnou investíciou dosiahnuť. „Namiesto toho, aby to bolo preukázané, tak tam máme nejaké všeobecné deklarácie a nepodložené tvrdenia. Nemáme to podložené žiadnymi strategickými dokumentmi,“ poznamenala.
Stohlová zdôraznila, že projekt PVE Málinec - Látky nemôže byť experimentom. „Významná investícia je naozaj výnimočný inštitút, výnimočne a nadmerne zasahuje do práv ľudí. Je určený na výnimočne drahé a náročné projekty,“ dodala. Generálny prokurátor tak podľa poslankyne môže posúdiť uznesenie vlády, ktorým odsúhlasila PVE ako významnú investíciu, a aj vydanie osvedčenia. Je presvedčená, že to Žilinka môže zrušiť, ak uzná, že pri tom nebol dodržaný zákon.
Ministerstvo životného prostredia reagovalo, že PS zostáva osamotené v blokovaní racionálnych a pre Slovensko prospešných projektov. „Pri vyhlásení významnej investície boli splnené všetky podmienky, riadne boli odborne podložené, vyargumentované a s tými aktivistami, ktorí sú a priori proti energetickej sebestačnosti Slovenska, zostal rozpor. V rozporovom konaní boli všetky nezmysly vyvrátené odborne na viac ako 60 stranách,“ uviedol rezort. Doplnil, že najväčší rozpor zostal s Banskobystrickým krajom, ktorý chce na Podpoľaní úložisko jadrového odpadu a „s aktivistami okolo PS“, ktorí presadzujú energetickú závislosť Slovenska od okolitých štátov.
Vláda 11. februára schválila, že investičný projekt PVE Málinec - Látky sa stane významnou investíciou. Zaradenie odôvodňuje envirorezort objektívnou a kritickou časovou tiesňou. Výška plánovaných prostriedkov na prípravu vodnej elektrárne je spolu približne 60 miliónov eur.