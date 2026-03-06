Európsky policajný úrad (Europol) vo štvrtok varoval, že vojna na Blízkom východe bude mať bezprostredný vplyv na bezpečnosť EÚ, a to v podobe zvýšenej hrozby terorizmu, násilného extrémizmu, kyberútokov a závažnej a organizovanej trestnej činnosti. S odvolaním sa na hovorcu úradu to napísala agentúra Reuters, informuje TASR.
Europol očakáva viac kybernetických útokov na európsku energetickú infraštruktúru a zvýšenie počtu online podvodov pomocou stále sofistikovanejšej umelej inteligencie. Páchatelia budú zároveň zneužívať množstvo informácií, ktoré sa o konflikte objavujú na internete.
Skupiny napojené na Irán, ktorý je od konca februára terčom amerických a izraelských leteckých úderov a v reakcii podniká odvetné útoky, sa môžu pokúsiť o destabilizujúce aktivity v Európskej únii, upozornil podľa španielskej agentúry EFE hovorca Europolu Jan Op Gen Oorth.
Tzv. Osa odporu, neformálna sieť protiamerických a protiizraelských šiitských militantných skupín v Iraku, Libanone či Jemene, by mohla podniknúť rôzne akcie vrátane zastrašovania, počítačovej kriminality či financovania terorizmu či samotných teroristických útokov.
„Úroveň hrozby terorizmu a násilného extrémizmu na území EÚ sa považuje za vysokú,“ povedal hovorca s tým, že ďalej by sa mohla zvýšiť v dôsledku pôsobenia jednotlivcov alebo menších skupín, ktoré konajú z vlastnej iniciatívy. Radikalizáciu tiež podľa neho môže urýchliť šírenie rozdeľujúceho obsahu na internete.