Spojené štáty a Venezuela sa dohodli na obnovení diplomatických a konzulárnych vzťahov. Oznámilo to v noci na piatok americké ministerstvo zahraničných vecí. Venezuelu po zosadení prezidenta Nicolása Madura dočasne vedie jeho viceprezidentka Delcy Rodríguezová. Spoluprácu s ňou si americký prezident Donald Trump pochvaľuje.
„Tento krok uľahčí naše spoločné úsilie o podporu stability, hospodárskeho oživenia a politického zmierenia vo Venezuele,“ uviedlo ministerstvo vo svojom vyhlásení s tým, že zámerom je tiež pomôcť Venezuelčanom v napredovaní smerom k prechodu k demokraticky zvolenej vláde.
Caracas je „odhodlaný pokročiť v novej fáze“ vzťahov s Washingtonom „na základe vzájomného rešpektu, rovného postavenia štátov a spolupráce medzi našimi národmi“, reagoval na oznámenie rezort venezuelskej diplomacie.
Spojené štáty zatvorili svoje veľvyslanectvo vo Venezuele v roku 2019 po tom, ako Maduro oznámil prerušenie diplomatických vzťahov s USA, keďže vtedajšia Trumpova administratíva uznala za dočasného prezidenta Venezuely opozičného lídra Juana Guaidóa. Mnohé západné krajiny označili prezidentské voľby, v ktorých sa Maduro vyhlásil za víťaza, za zmanipulované a neuznali ich výsledok.
Avizované obnovenie diplomatických a konzulárnych stykov považuje agentúra Bloomberg za signál Trumpovej snahy prehĺbiť vzťahy s venezuelskou vládou, ktorá pod vedením Rodríguezovej spolupracuje s USA aj v ropnom sektore.
Americké špeciálne komando zadržalo Madura a jeho manželku počas vojenskej operácie začiatkom januára a vyviezlo ich z Caracasu pred súd do New Yorku, kde ich obvinili z narkoterorizmu a ďalších trestných činov. Obaja odmietajú vinu vo všetkých bodoch obžaloby.