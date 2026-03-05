Česká Poslanecká snemovňa vo štvrtok nevydala na trestné stíhanie premiéra Andreja Babiša ani predsedu dolnej komory Tomia Okamuru. S vydaním oboch politikov nesúhlasilo 104 zo 186 prítomných poslancov. Informuje o tom server Novinky.cz, píše TASR.
Babiš je obžalovaný spolu so svojou niekdajšou poradkyňou, v súčasnosti europoslankyňou Janou Nagyovou, v súvislosti s dotačnou kauzou areálu Čapí hnízdo. Okamurovo stíhanie zase súvisí s plagátmi jeho strany SPD pred senátnymi a krajskými voľbami v roku 2024, na ktorých bol vyobrazený muž tmavej pleti so zakrvaveným nožom a textom: „Nedostatky v zdravotníctve nevyriešia ‚chirurgovia‘ z dovozu“.
Mimoriadna schôdza parlamentu k vydaniu politikov sa začala vo štvrtok o deviatej ráno. Na jej začiatku vystúpil premiér, ktorý požiadal poslancov, aby ho nevydali na trestné stíhanie. Babiš uviedol, že „je to jednoznačne politicky motivované trestné stíhanie, ktoré v učebniach práva bude raz popisované ako odstrašujúci prípad toho, ako je možné v demokratickom štáte zneužiť systém na politický boj“.
Šéf KDU-ČSL Marek Výborný na to neskôr reagoval s tým, že poukázal na rozpor medzi súčasnou Babišovou snahou o nevydanie a kódexom hnutia ANO. Citoval z neho, že reprezentanti hnutia nebudú využívať imunitu ako ochranu pred stíhaním. „Majiteľ hnutia porušuje kódex, ktorý si sám vymyslel, a jeho členovia s tým nemajú absolútne žiadny problém. Naopak, svojho šéfa bez váhania podržia, aby nebol vydaný na trestné stíhanie,“ povedal predseda ľudovcov.
Okamura zase na mimoriadnej schôdzi označil stíhanie za účelové s cieľom kriminalizovať politickú opozíciu, ktorou bolo jeho hnutie SPD v čase podania obžaloby. „V mojej kauze nejde o mňa. Na našej kampani pracovali tímy ľudí, desaťtisíce a určite aj státisíce ju zdieľali a schvaľovali. To pôjdu k súdu všetci, ktorí majú zásadne kritický názor na nebezpečenstvo nelegálnej migrácie ľudí z islamských a afrických krajín?“ kládol si otázky predseda Poslaneckej snemovne.
Poslanec za opozičný STAN Karel Dvořák označil spomínanú kampaň strany SPD za „rasistickú a odpornú“. „Len sa prezliekla za údajné upozorňovanie na nebezpečenstvo nelegálnej migrácie,“ uviedol.
Opozičné strany ODS, TOP 09, KDU-ČSL aj hnutie STAN podľa servera iDNES.cz chceli, aby hlasovanie o vydaní oboch politikov bolo verejné. Naopak, Piráti boli za tajné, ktoré presadzovala aj vládnuca koalícia. Novinky.cz pripomenuli, že nevydanie Babiša znamená, že súd s ním bude pokračovať až po uplynutí mandátu poslanca, a Okamurovo stíhanie bude odložené.