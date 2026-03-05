Americký prezident Donald Trump vo štvrtkovom rozhovore pre portál Politico označil prezidenta Ukrajiny Volodymyra Zelenského za prekážku uzavretia dohody s Ruskom. Naopak, ruský prezident Vladimir Putin je podľa neho pripravený rokovať o ukončení vojny na Ukrajine.
„Zelenskyj sa musí rozhýbať a uzavrieť dohodu,“ vyhlásil Trump. „Myslím si, že Putin je pripravený uzavrieť dohodu,“ pokračoval.
Trump nepriblížil, v čom spočíva prekážka zo strany Zelenského pri mierovej dohode s Ruskom, no trval na tom, že ukrajinský prezident nepreukazuje dostatok ochoty vyjednávať.
„Je to nepredstaviteľné, že by on (Zelenskyj) bol prekážkou... Nemá karty. Teraz má ešte menej kariet,“ konštatoval šéf Bieleho domu.
Trump opakovane tvrdí, že Rusko chce uzavrieť dohodu o ukončení vojny na Ukrajine, ktorú začalo vo februári 2022. Zároveň verbálne vyvíja tlak na Zelenského s tvrdením, že ukrajinský prezident nemá záujem o mier alebo je prekážkou jeho dosiahnutia.
V uplynulom období sa konalo niekoľko kôl trojstranných rozhovorov Ukrajiny, Ruska a Spojených štátov o ukončení vojny, ktoré však zatiaľ nepriniesli dohodu. Moskva trvá na tvrdých územných a politických požiadavkách, ktoré Kyjev označuje za neprijateľné.
Ďalšie kolo rozhovorov bolo pôvodne naplánované na 5. až 9. marca. Zelenskyj vo štvrtok oznámil, že Ukrajina hovorila s USA o možnosti dočasne odložiť tieto rokovania a zmeniť aj miesto ich konania vzhľadom na eskalujúci iránsky konflikt.
Podľa predbežných informácií sa rokovania mali konať v Abú Zabí, no Spojené arabské emiráty sú v súčasnosti cieľom iránskych úderov, ktoré sú reakciou na americko-izraelskú operáciu v Iráne.