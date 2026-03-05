Správny súd by mohol v druhej polovici apríla rozhodnúť o predbežnom opatrení, ktorým by pozastavil účinnosť rozhodnutia Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) o zrušení tendra na výstavbu diaľnice D1 Turany – Hubová. Minister dopravy SR Jozef Ráž (nominant Smeru-SD) vyslovil toto očakávanie na sociálnej sieti.
„Vieme, v akej situácii je správne súdnictvo. Majú veľa práce, takže predpokladám, že rozhodnutie o predbežnom opatrení o pozastavení účinnosti rozhodnutia úradu môžeme očakávať podľa našich výpočtov niekedy v druhej polovici apríla tohto roku. Kedy sa súdu podarí rozhodnúť vo veci samej, to znamená meritórne, to sa nedá odhadnúť,“ povedal Ráž v najnovšej časti relácie Krížom krážom s Jožom Rážom.
Minister pripomenul, že najdrahšia diaľnica je tá nepostavená. V tomto prípade sú podľa neho odhadované socioekonomické dosahy v stovkách miliónov eur. Poznamenal, že môže ísť až o dve miliardy eur za dva roky. Pripomenul, že aj preto sa rezort rozhodol vyhlásiť novú súťaž na zhotoviteľa 13,5-kilometrového úseku D1 Turany – Hubová. Pôvodnú súťaž, ktorú Národná diaľničná spoločnosť (NDS) vyhlásila v auguste 2024, napriek rozhodnutiu ÚVO zatiaľ nezrušili.
„Každý mesiac má svoj význam, každý mesiac nám šetrí desiatky, stovky miliónov eur. Preto sme sa aj rozhodli, že ani deň nebudeme čakať a nech plynú aspoň lehoty v druhej užšej súťaži, aby sme sa dostali v prípade nepriaznivých rozhodnutí súdu pre nás do čo najkratšej lehoty k tomu, aby sa začalo stavať,“ uviedol Ráž.
Upozornil, že predpokladaná hodnota zákazky na zhotoviteľa D1 Turany – Hubová pre nárast cien v stavebníctve vzrástla za rok a pol (od vyhlásenia prvej súťaže po vyhlásenie tej novej) o 100 miliónov eur. Pri začatí tendra v lete 2024 bola suma na úrovni 1,473 miliardy eur, aktuálne je to 1,573 miliardy eur bez dane z pridanej hodnoty.
„Čísla sú jasné. Každý jeden deň je významný pre šetrenie prostriedkov daňových poplatníkov a európskych prostriedkov,“ povedal Ráž. Odhadol, že diaľnica s dvoma tunelmi Korbeľka a Havran by mohla byť dokončená približne o 7,5 alebo 9,5 roka.
„V prípade, že sa súd prikloní na našu stranu a Národná diaľničná spoločnosť bude pokračovať v pôvodnom tendri, tak sa bavíme o siedmich rokoch na projektovanie, povoľovanie a výstavbu a zhruba pol roka na dotiahnutie starého tendra. To znamená 7,5 roka od dnešného dňa. V prípade, že budeme musieť ísť nanovo, bavíme sa o 9,5 roku,“ odhadol dokončenie výstavby diaľnice šéf rezortu dopravy.