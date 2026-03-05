Stavba novej Univerzitnej nemocnice svätého Martina dosiahla významný míľnik položením stropnej dosky siedmeho nadzemného podlažia. Dosiahnutie najvyššieho bodu stavby oslávil vo štvrtok investor spoločne s dodávateľom tradičným spôsobom, a to osadením glajchy. Na ceremónii sa zúčastnili aj prezident SR Peter Pellegrini a minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD).
Prezident v príhovore pripomenul, že na stavenisko sa vracia po viac ako roku a pokrok vo výstavbe je enormný. „Týmto momentom sa táto stavba stáva lídrom spomedzi všetkých rozostavaných veľkých stavieb štátnych nemocníc. Je to stavba, ktorá zatiaľ dosiahla najväčší posun a je najbližšie k splneniu míľnikov, ktoré sú stanovené nielen v harmonograme samotných stavebných prác, ale aj v pláne obnovy, keďže táto časť stavby je financovaná z európskych zdrojov,“ zdôraznil Pellegrini.
Hlavný stavbyvedúci Miroslav Sobčák zo spoločnosti Adifex potvrdil, že práce prebiehajú podľa stanoveného harmonogramu a paralelne s dokončovaním betonáže jednotlivých podlaží sa už pracuje aj na fasáde. „Teraz sme vo fáze začiatku realizácie jednotlivých profesií, to znamená hrubé rozvody, vonkajšie prípojky a siete, komunikácie a následne po uzavretí fasády sa budeme venovať vnútornej dispozícii budovy,“ priblížil Sobčák.
Prezident Pellegrini pripomenul, že z plánu obnovy sa nepodarí dokončiť stavebné či rekonštrukčné práce v nemocniciach do úplného konca. Myslí si, že vláda už počas tohto roka bude musieť predstaviť návrh, ako projekty dofinancovať, aby nedošlo k stavebnému útlmu. „Preto je dôležité, aj napriek konsolidačným opatreniam, aby vláda našla pri príprave budúcoročného štátneho rozpočtu zdroje, samozrejme, rozložené v čase, ktoré budú kryť potrebu dostavby nemocníc,“ poznamenal Pellegrini.
Minister zdravotníctva Kamil Šaško reagoval, že pre súčasnú vládu je dobudovanie veľkých nemocničných stavieb absolútnou prioritou. „Dofinancovanie nemocníc je národný záujem Slovenskej republiky. Neviem si predstaviť vesmír, v ktorom akýkoľvek politik príde a oznámi spoločnosti, že jednoducho nenájde zdroje na dofinancovanie. To je povinnosť,“ podotkol Šaško.
Zmluva na výstavbu novej nemocnice v Martine so 660 lôžkami bola podpísaná začiatkom júna 2024. Hrubá stavba nemocnice je financovaná z peňazí z plánu obnovy a je potrebné ju urobiť do 30. júna 2026. Výstavbu realizuje združenie štyroch dodávateľov s vedúcim členom Adifex.