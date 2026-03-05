Európska komisia (EK) zvažuje poskytnutie finančnej pomoci Ukrajine na opravu ropovodu Družba, ktorý bol poškodený ruským útokom ešte koncom januára. Dôvodom je, že Maďarsko a Slovensko blokujú podporu pre Kyjev a prijatie nových sankcií EÚ voči Rusku, kým sa neobnovia dodávky ropy cez tento ropovod. Vo štvrtok o tom informovala agentúra Bloomberg, upozorňuje spravodajca TASR.
Komisia by mohla uvoľniť finančnú podporu na opravu ropovodu prostredníctvom svojej rozpočtovej pomoci Ukrajine. Podľa agentúry Bloomberg to uviedli zdroje blízke tejto záležitosti, ktoré hovorili pod podmienkou anonymity. EÚ je zároveň pripravená poskytnúť Ukrajine aj potrebné odborné znalosti.
V januári Rusko zaútočilo na ropovod Družba, čo spôsobilo požiar v zásobníku, ktorého hasenie trvalo desať dní, ako aj poškodenie zariadení, silových káblov, transformátorov a systému detekcie únikov, uviedol generálny riaditeľ spoločnosti Naftogaz Serhij Koreckyj.
Bloomberg pripomenul, že vzhľadom na rozsah škôd Kyjev doteraz nevedel poskytnúť časový rámec na dokončenie opráv, a to aj napriek tomu, že Maďarsko a Slovensko obvinili Ukrajinu z blokovania dodávok ruskej ropy cez ropovod Družba a spochybnili rozsah škôd. Agentúra spresnila, že ani Maďarsko, ani Slovensko neuznali januárový ruský útok na ropovod.
Zdroje, ktoré cituje agentúra Bloomberg, uviedli, že ropovod Družba bol od začiatku vojny na Ukrajine zasiahnutý takmer 20-krát. Opravy často nasledovali po ruských útokoch, čím boli pracovníci vystavení riziku.
Exekutíva EÚ rokuje s Kyjevom o vyslaní vyšetrovacej misie na overenie poškodenia ropovodu Družba, uviedli tie isté zdroje, pričom rozhovory na túto tému stále prebiehajú. Podľa agentúry Bloomberg maďarský premiér Viktor Orbán v liste zaslanom koncom februára predsedovi Európskej rady Antóniovi Costovi uviedol, že podporuje myšlienku vyšetrovacej misie, na ktorej by sa zúčastnili aj delegáti z Maďarska a Slovenska.
Orbán medzitým vyhlásil, že zablokuje finančnú pomoc EÚ pre Ukrajinu vrátane 90 miliárd eur vo forme pôžičiek, kým sa neobnovia dodávky ruskej ropy cez ropovod Družba. Slovensko sa rozhodlo prerušiť dodávky elektriny na Ukrajinu a obe krajiny počas februárového zasadnutia Rady EÚ pre zahraničné veci v Bruseli zablokovali 20. kolo sankcií voči Moskve.