Izraelská armáda označila veľkú časť predmestí libanonského hlavného mesta Bejrút za potenciálne ciele útoku.
Naliehavé varovanie obyvateľom vydala armáda na svojom arabskom kanáli na platforme X s tým, aby domy okamžite opustili. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA, ktorá pripomenula, že po takýchto výzvach spravidla nasledujú izraelské útoky.
Výzvy na opustenie bydlísk sa dotýkajú štvrtí Burdž al-Barádžina, Hadas, Hárat Hrajk a Šijá. Izraelská armáda odporučila obyvateľom, aby sa vydali smerom na východ alebo na sever - zakázaný je pohyb smerom na juh Libanonu.
Tieto husto osídlené oblasti sa považujú za bašty milícií proiránskeho šiitského hnutia Hizballáh. Je to po prvýkrát, čo izraelská armáda vyzvala na evakuáciu takej veľkej oblasti. Doteraz sa takéto výzvy zameriavali na konkrétne domy prípadne oveľa menšie oblasti v predmestiach, uviedla agentúra.
Medzi obyvateľmi vypukla panika. Mnohí sa pokúšajú zo štvrtí utiecť - ulice sú plné áut a kriku, opisuje scény z predmestí Bejrútu DPA.