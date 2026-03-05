Umelá inteligencia (AI) už slúži aj ako nástroj pri podvodoch. Výnimkou nie sú ani podvody pri cestách do zahraničia.
K najčastejším typom podvodov patria tie, keď sa zločinci vydávajú za známu inštitúciu alebo osobnosť. Ako približuje portál Life Hacker, ide napríklad o falošné ponuky na prenájom nehnuteľnosti, ktorá buď vôbec neexistuje, alebo sa nepodobá na fotografie v ponuke.
Problémom sú aj neféroví hostitelia, ktorí od zákazníkov žiadajú poplatky po odchode z ubytovania na základe nepravdivých obvinení.
„Podvodníci sa tiež vydávajú za cestovné agentúry a platformy s ubytovaním, vďaka čomu získajú prístup k vašim citlivým informáciám a peniazom.“
Pozor si treba dať aj na falošné oznámenia o zrušení letu, falošné čísla na zákaznícku podporu a ponuky, ktoré sú na pohľad príliš dobré na to, aby boli pravdivé.
Ako využívajú AI pri podvodoch s cestovaním
Podvodníci využívajú AI aj na zmenu hlasu. Môžu vás osloviť ako známa osoba alebo inštitúcia; Foto: evgeeenius/Shutterstock.com
Na podvodné správanie pri cestovaní upozorňuje aj spoločnosť McAfee. Tá v blogu uvádza, že jedným zo spôsobov, ako sa AI využíva pri podvádzaní, je zmena hlasu.
„Podvodníci s cestovaním dnes využívajú AI ako zbraň na klonovanie hlasu. Stačí im na to trojsekundový záznam zvuku, pomocou ktorého zhotovia repliku niečieho hlasu.“
Vďaka umelej inteligencii je dnes možné zhotoviť aj falošný web s ponukou ubytovania. Pokročilá technológia pritom bežným používateľom komplikuje jeho rozpoznávanie.
Pozor na takéto ponuky
AI zatiaľ nie je dokonalá, a podvod dokážete rozoznať aj vďaka typickým znakom, ktoré s ňou nesúvisia. Life Hacker upozorňuje na tieto varovné znaky:
- Naliehanie: podvodníci sa spoliehajú na rozhodnutia, ktoré klienti vykonajú bez času na rozmyslenie.
- Platba cez krypto, darčekový poukaz alebo aplikácie: pri cestovaní sa spoliehajte na platbu cez overené platobné brány a bankové karty so zabezpečením pred podvodom.
- Podozrivé telefonáty: ak vás kontaktujú zo zákazníckej podpory, požiadajte ich o číslo letu alebo ubytovania, prípadne ďalšie detaily, ktoré by mal poskytovateľ poznať.
- Stránky bez kontaktu: spoľahlivé weby by mali obsahovať informácie o kontaktoch a bezchybnú URL.
Podvodné cestovateľské weby úradujú aj na Slovensku
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) v januári varovala pred rizikovými internetovými stránkami, ktoré majú slúžiť na sprostredkovanie zájazdov.
Spoločnosť s obchodným názvom TrendTravel.sk so sídlom vo Viedni podľa SOI neuvádza, pre ktorú cestovnú kanceláriu sprostredkúva zájazdy. Podľa inšpekcie je doména registrovaná na fyzickú osobu a jej držiteľa nie je možné jednoznačne určiť. Webová stránka v súčasnosti v úvode ponúka predaj detských kočíkov, hoci nedisponuje žiadnymi odkazmi ani ponukou.
Doména travelpremium.sk je podľa SOI takisto registrovaná na fyzickú osobu a jej úplná identifikácia preto nie je možná. Spoločnosť má spadať pod Travel Premium Club so sídlom v írskom Dubline.
Inšpekcia odporučila spotrebiteľom, aby dôkladne zvážili nákup zájazdov prostredníctvom týchto internetových domén.