Ruská vláda bude čoskoro rokovať o zastavení dodávok zemného plynu do Európskej únie, vyhlásil podľa agentúry Reuters vo štvrtok vicepremiér Alexandr Novak.

O možnosti zastavenia dodávok ruského plynu do Európy hovoril v stredu ruský prezident Vladimir Putin s tým, že „spoľahliví partneri“ ako Slovensko a Maďarsko budú plyn aj naďalej dostávať, informuje TASR.

Rusko vždy bolo a zostane spoľahlivým dodávateľom energií pre všetkých svojich partnerov vrátane európskych,“ povedal Putin. A budeme naďalej takto spolupracovať s tými partnermi, ktorí sú sami spoľahlivými partnermi – napríklad s tými vo východnej Európe, ako sú Slovensko a Maďarsko,“ avizoval Putin.

Ako pokračoval, ceny ropy na svetových trhoch rastú v dôsledku „agresie voči Iránu“ a západných sankcií voči Rusku. Ceny plynu v Európe zas podľa neho vyskočili preto, že zákazníci sú ochotní kupovať plyn aj za vyššie ceny, ktoré sú spôsobené udalosťami na Blízkom východe a tým, že Irán prakticky uzavrel Hormuzský prieliv. Krízu na európskych trhoch podľa Putina okrem toho vyvolala energetická politika Bruselu, nadmerné nadšenie pre zelenú agendu a využívanie energetiky na domáce politické účely.

Vzhľadom na rozhodnutie Európskej únie ukončiť dovoz ruského plynu najneskôr v závere budúceho roka bude pre Rusko výhodnejšie prestať predávať Európe plyn už teraz, skonštatoval Putin.Teraz sa otvárajú ďalšie trhy. Možno by pre nás bolo výhodnejšie prestať teraz zásobovať európsky trh a presunúť sa na tie trhy, ktoré sa otvárajú, a etablovať sa tam,“ povedal Putin podľa prepisu zverejneného Kremľom. Dodal však, že sú to zatiaľ iba jeho úvahy a o ničom sa nerozhodlo.

Vicepremiér Novak vo štvrtok médiá informoval, že vláda sa touto možnosťou bude zaoberať. „Čoskoro sa stretneme v súlade s nariadením prezidenta, aby sme so spoločnosťami v oblasti energetiky prediskutovali aktuálnu situáciu a možné prepravné trasy pre dodávky našich energií,“ uviedol Novak. „Čoskoro budeme o tom diskutovať s našimi spoločnosťami v energetike a uvidíme, ako čo najziskovejšie nasmerovať ruské zdroje,“ povedal s tým, že ruský plyn predstavuje niečo vyše 12 percent dodávok na trh EÚ.

Podľa štatistického úradu Európskej únie Eurostat dovoz ruského plynu cez plynovody spadol zo 40 percent na celkovom podiele v roku 2021 na šesť percent v roku 2025. Ak sa však započíta aj skvapalnený plyn, vlani dovoz z Ruska predstavoval v EÚ 13 percent celkového importu plynu.