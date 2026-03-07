Rover Curiosity priniesol z Marsu záhadné fotografie. Štruktúry, ktoré sa podobajú na pavučiny s vajíčkami pavúkov, vedci nedokážu celkom vysvetliť.
Jedny z posledných záberov sondy Curiosity zverejnili vo februári 2026. Ako približuje web Live Science, objavili sa na nich okrúhle objekty, staré pravdepodobne miliardy rokov.
Ich pôvod je nejasný
Objekty pokrývajú plochu 20 kilometrov na hore Sharp. Zo záberov Curiosity je zrejmé, že ide o ryhy na povrchu Marsu, pričom niektoré z nich pokrývajú drobné nepravidelné výrastky. Ich pôvod je pre vedcov zatiaľ nejasný.
Boxes full of science!— NASA Mars (@NASAMars) February 24, 2026
Curiosity is exploring this region of “boxwork” formations, which suggest ancient groundwater flowed on this part of the Red Planet later than scientists expected. https://t.co/3JPoPLwBKR pic.twitter.com/TcoB1EN27C
Ako vo vyhlásení uviedla planetologička Tina Seegerová, na Zemi sa zatiaľ nepodarilo zistiť ani to, prečo výrastky vznikli práve v oblasti hory Sharp.
„Možno minerály najprv upevnili ryhy a podzemná voda okolo nich neskôr zanechala výrastky.“
Hoci sa výrastky podobajú na vajíčka pavúkov, podľa astronómov neexistuje jasný dôkaz o tom, že majú biologický pôvod. Presnejšie závery však prinesie až ďalší výskum.
„Diabol“ na Marse? Čo zachytila sonda Perseverance
NASA v októbri 2023 informovala o ďalšom zvláštnom úkaze z Červenej planéty. Rover Perseverance v auguste toho roku zachytil pohľad na obrovský prachový vír, známy aj ako „prachový diabol“.
Úrad vtedy zverejnil aj video, v ktorom bolo možné pozorovať pohyb „prachového diabla“. Ten vznikol niekde na okraji krátera Jezero a pohyboval sa z východu na západ rýchlosťou asi 19 kilometrov za hodinu.
Vír podľa NASA dosahoval šírku približne 60 metrov a výšku 2 kilometre. Podobné úkazy vznikajú aj na Zemi pri miešaní stúpajúceho teplého vzduchu s klesajúcim studeným.