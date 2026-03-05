Záchranné zložky aktuálne zasahujú pri dopravnej nehode, ku ktorej došlo pri obci Dolná Ves pri Kremnici.
Aktualizované o 16:05
Na ceste I/65 došlo k čelnej zrážke nákladného a osobného auta. Ako informovala banskobystrická krajská polícia na sociálnej sieti, na miesto vyslali záchranársky vrtuľník.
Polícia odporúča obchádzku
"Cesta je momentálne prejazdná s obmedzením, v úseku treba počítať so zdržaním. Dopravu na mieste riadi polícia," informovali policajti.
„Podľa predbežných informácií bol pravdepodobnou príčinou čelnej zrážky mikrospánok vodiča osobného auta,“ doplnila polícia s tým, že z miesta boli dve zranené osoby z osobného auta prevezené do nemocnice. Presná príčina nehody, ako aj okolnosti jej vzniku sú predmetom ďalšieho objasňovania.
Pri obci Dolná Ves pri Kremnici došlo k vážnej nehode, polícia radí použiť obchádzku; Foto: facebook.com/KRPZBB
Motoristi môžu využiť obchádzku cez Bartošovu Lehôtku, Ihráč a Nevoľné.