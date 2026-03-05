Napätie okolo Iránu sa v najbližších dňoch prejaví na cenách pohonných látok, leteniek, ale aj bežných tovarov.
Dôvodom sú aktuálne ceny ropy, ktoré za niekoľko dní vyskočili o približne pätinu na štvrtkových 84,21 USD (72,29 eura) za barel (159 litrov). Ak sa ropa Brent udrží na tejto úrovni, slovenské ceny palív môžu byť vyššie približne o 10 až 18 centov na liter, upozornili analytici Across Private Investments Dominik Hapl a Jakub Timčák.
„Pre Slovensko, ktoré ropu dováža, je to jednoduchá rovnica - ak sa konflikt rýchlo neskončí a vyššie ceny sa udržia, zdražejú pohonné látky a cez dopravu sa postupne zvýšia aj náklady v ekonomike,“ priblížili analytici. Pokiaľ budú pokračovať obmedzenia prepravy ropy cez Hormuzský prieliv, ceny ropy by mohli vzrásť ešte výraznejšie, a to až k hranici 100 USD za barel. V takom prípade by mohli ceny benzínu a nafty vzrásť o 18 až 30 centov za liter.
Zdražejú aj tovary a služby
Veľkú časť ceny pohonných látok tvoria dane, teda spotrebná daň a daň z pridanej hodnoty (DPH). Spotrebná daň je približne 0,514 eura na liter benzínu a 0,368 eura na liter nafty, a na celú sumu sa následne uplatňuje DPH. To znamená, že keď sa zvýši cena ropy, výsledné zdraženie na pumpe sa „zväčší“ aj cez DPH.
Vyššie ceny ropy neznamenajú len drahšie palivo. Cena nafty ovplyvňuje náklady dopravy a logistiky. Ak je dlhšie drahá, firmy majú vyššie náklady na rozvoz, stavebné práce, poľnohospodársku techniku či verejnú dopravu, vrátane leteniek, ktoré v dôsledku vyšších cien leteckého benzínu zrejme taktiež zdražejú.
Časť nákladov za dopravu sa zároveň postupne objaví aj v cenách tovarov a služieb. V praxi to znamená rast inflácie. Tá je aktuálne na Slovensku na úrovni 4 % a o vyše dvojnásobok prevyšuje mieru inflácie v eurozóne, ktorá dosahuje 1,9 %. Ak sa teda konflikt rýchlo neupokojí, drahšia doprava vyvolá mierny tlak aj na ceny v obchodoch.