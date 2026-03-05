Napriek situácii v Iráne budú spojenci Severoatlantickej aliancie Ukrajinu naďalej podporovať, uviedol vo štvrtok v rozhovore pre agentúru Reuters generálny tajomník NATO Mark Rutte.
Podľa jeho slov sa spojenci na konflikte na Blízkom východe nezúčastňujú, ale „poskytujú kľúčovú podporu“, informuje TASR.
„Mnohí lídri v Európe, Spojených štátoch a Kanade tvrdia, že... ako spojenci musíme podporovať kroky Američanov na Blízkom východe... a zároveň zabezpečiť, aby Ukrajina mala všetko potrebné na to, aby zostala silná v boji,“ povedal Rutte.
„Bez európskych spojencov by mali USA veľké ťažkosti so začatím tejto kampane proti Iránu,“ vyhlásil. Okrem svojej podpory však NATO podľa neho do pretrvávajúceho konfliktu na Blízkom východe nie je priamo zapojené.
„Vieme, že Irán bol blízko k získaniu jadrových a raketových kapacít... čo by predstavovalo hrozbu nielen pre Blízky východ a, samozrejme, pre Izrael, ale potenciálne aj pre Európu,“ konštatoval Rutte.
„Na základe mojich rozhovorov s vysoko postavenými americkými vojenskými a politickými predstaviteľmi mám absolútny pocit, že vedia, čo robia,“ dodal generálny tajomník NATO.
„Myslím si, a vidím to tak v celej Európe a u spojencov, že podporujeme prezidenta (Donalda Trumpa) v odstránení týchto kapacít, ako to Američania aj dokázali,“ uzavrel Rutte.
Spojené štáty spolu s Izraelom zaútočili na Irán v sobotu, ktorý v odvetnej reakcii spustil útoky na ďalšie štáty na Blízkom východe. Konflikt si vo viacerých krajinách vyžiadal obete. Agentúra Tasnim vo štvrtok informovala, že v Iráne doposiaľ zomrelo 1230 ľudí.
Rutte nevidí potrebu uplatniť článok 5
Zostrelenie iránskej balistickej rakety letiacej na Turecko protivzdušnou obranou Severoatlantickej aliancie (NATO) podľa jej generálneho tajomníka Marka Rutteho nie je bezprostredným dôvodom na uplatnenie článku päť Washingtonskej zmluvy o kolektívnej obrane. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
„Nikto nehovorí o článku päť. Najdôležitejšie je, že naši protivníci včera videli, že NATO je silné a ostražité, a od soboty ešte ostražitejšie, ak je to vôbec možné,“ podotkol Rutte.
Turecké ministerstvo obrany v stredu oznámilo, že raketu, ktorá preletela cez vzdušné priestory Iraku a Sýrie, zostrelili systémy protivzdušnej a protiraketovej obrany umiestnené vo východnej oblasti Stredozemného mora ešte predtým, než vstúpila do tureckého vzdušného priestoru. Ankara si pre incident predvolala iránskeho veľvyslanca, ktorému tlmočila svoju reakciu a obavy. Išlo o prvý prípad od začiatku americko-izraelskej vojenskej operácie v Iráne, keď iránska raketa ohrozila územie členského štátu NATO.
Generálny štáb iránskych ozbrojených síl vo štvrtok poprel, že by vystrelil rakety na svojho suseda a uviedol, že islamská republika rešpektuje suverenitu „priateľského“ Turecka.