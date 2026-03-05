Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR upozorňuje na nebezpečný kozmetický výrobok, ktorý našiel na slovenskom trhu.

Ide o sprchový gél z Talianska. Uvedený výrobok nie je bezpečný z dôvodu prekročeného celkového počtu mikroorganizmov a prítomnosti ďalších mikroorganizmov. TASR o tom informoval odbor komunikácie ÚVZ SR.

Pozor, hrozí podráždenie pokožky, sliznice a očí!

Vo výrobku bol zistený prekročený povolený limit pre celkový počet mikroorganizmov. Ďalej vo výrobku bola zistená prítomnosť mikroorganizmov Pseudomonas aeruginosa a Pantoea sp.

V sprchovom géli zistili nadlimitné množstvo mikroorganizmov; Foto: uvzsr.sk

Použitie výrobku môže podľa ÚVZ viesť k podráždeniu, najmä pri aplikácii na citlivú alebo porušenú pokožku, sliznice alebo do oblasti očí.

ÚVZ SR nahlásil tento výrobok do systému Safety Gate (systém EÚ na rýchlu výmenu informácií o nebezpečných nepotravinových výrobkoch).

Škodlivé baktérie a ich účinky

Baktéria Pseudomonas aeruginosa sa najčastejšie prenáša na pacientov v nemocničnom prostredí, preto sa zvykne označovať aj ako „nemocničná baktéria“. Ako informujú americké Centrá pre kontrolu a prevenciu ochorení, baktéria vyvoláva zápal v krvi, pľúcach, močových cestách alebo ďalších častiach tela, najmä po operácii.

Rizikové skupiny ľudí

Najvyššie riziko nákazy baktériou hrozí pacientom v nemocničnom prostredí, a to najmä tým, ktorí:

  • sú napojení na dýchacie prístroje,
  • majú zavedené nemocničné pomôcky ako katéter,
  • majú otvorené rany po operácii alebo popáleniny.

Baktérie druhu Pantoea sa zas podľa webu Science Direct spájajú s infekciami najmä u detí a ľudí s oslabenou imunitou.