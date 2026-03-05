Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR upozorňuje na nebezpečný kozmetický výrobok, ktorý našiel na slovenskom trhu.
Ide o sprchový gél z Talianska. Uvedený výrobok nie je bezpečný z dôvodu prekročeného celkového počtu mikroorganizmov a prítomnosti ďalších mikroorganizmov. TASR o tom informoval odbor komunikácie ÚVZ SR.
Pozor, hrozí podráždenie pokožky, sliznice a očí!
Vo výrobku bol zistený prekročený povolený limit pre celkový počet mikroorganizmov. Ďalej vo výrobku bola zistená prítomnosť mikroorganizmov Pseudomonas aeruginosa a Pantoea sp.
V sprchovom géli zistili nadlimitné množstvo mikroorganizmov; Foto: uvzsr.sk
Použitie výrobku môže podľa ÚVZ viesť k podráždeniu, najmä pri aplikácii na citlivú alebo porušenú pokožku, sliznice alebo do oblasti očí.
ÚVZ SR nahlásil tento výrobok do systému Safety Gate (systém EÚ na rýchlu výmenu informácií o nebezpečných nepotravinových výrobkoch).
Škodlivé baktérie a ich účinky
Baktéria Pseudomonas aeruginosa sa najčastejšie prenáša na pacientov v nemocničnom prostredí, preto sa zvykne označovať aj ako „nemocničná baktéria“. Ako informujú americké Centrá pre kontrolu a prevenciu ochorení, baktéria vyvoláva zápal v krvi, pľúcach, močových cestách alebo ďalších častiach tela, najmä po operácii.
Rizikové skupiny ľudí
Najvyššie riziko nákazy baktériou hrozí pacientom v nemocničnom prostredí, a to najmä tým, ktorí:
- sú napojení na dýchacie prístroje,
- majú zavedené nemocničné pomôcky ako katéter,
- majú otvorené rany po operácii alebo popáleniny.
Baktérie druhu Pantoea sa zas podľa webu Science Direct spájajú s infekciami najmä u detí a ľudí s oslabenou imunitou.