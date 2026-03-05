Okrem žiadosti o vydanie premiéra Andreja Babiša na trestné stíhanie sa vo štvrtok českí poslanci zaoberajú aj žiadosťou o vydanie predsedu Poslaneckej snemovne Tomia Okamuru v kauze kontroverzných predvolebných plagátov.
Okamura na mimoriadnej schôdzi označil stíhanie za účelové s cieľom kriminalizovať politickú opozíciu, ktorou bolo jeho hnutie SPD v čase podania obžaloby. Podotkol, že by bol radšej, ak by sa poslanci venovali práci na zákonoch pre ľudí, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.
„Demokraciu jednoznačne definuje slobodná diskusia a slobodne prejavený názor aj na tie najkontroverznejšie témy. V mojej kauze nejde o mňa. Na našej kampani pracovali tímy ľudí, desaťtisíce a určite aj státisíce ju zdieľali a schvaľovali. To pôjdu k súdu všetci, ktorí majú zásadne kritický názor na nebezpečenstvo nelegálnej migrácie ľudí z islamských a afrických krajín? Všetci, ktorí poukážu na ich zločiny po celej Európe alebo USA?“ kládol si otázky Okamura.
Zdôraznil, že mu „za názor“ hrozia tri roky väzenia, no napriek tomu ho neodvolá. Zdôvodnil to tak, že chce bezpečné Česko. Namiesto diskutovania o jeho kauze by sa poslanci mali podľa neho radšej venovať zákonom. „De facto tu stojíme pred voľbou, či nasledujúce roky až do volieb budú médiá a politici tráviť debatami o mojom účelovom stíhaní, alebo sa budeme venovať práci. A my v našej novej vládnej koalícii, a budem hovoriť za SPD, sa chceme venovať práci. Už teraz tu trávime čas diskusiami, zatiaľ čo nám tu čaká zákon o dostupnom bývaní,“ dodal šéf SPD.
V prejave tiež citoval z článku servera Novinky.cz, v ktorom sa písalo, že v Nemecku dôjde každých 18 minút k útoku nožom. To je podľa Okamuru presne to, na čo chcel poukázať svojimi predvolebnými plagátmi, za ktoré je teraz stíhaný. Na prvých miestach v tejto štatistike sú podľa jeho slov Sýrčania a Afganci. Za dôležité považuje nezatvárať pred týmto problémom oči, ale chrániť bezpečnosť občanov.
Okamurov prípad sa týka kontroverzných plagátov z kampane pred krajskými voľbami a voľbami do Senátu v roku 2024. Na jednom z nich bol muž tmavej pleti so zakrvavenou tvárou a nožom v ruke doplnený sloganom „Nedostatok v zdravotníctve nevyriešia chirurgovia z dovozu“ a tiež „Stop migračnému paktu EÚ“. Na inom plagáte boli rómske deti, ktoré fajčia cigarety, a pri nich nápis „Hovoria, nech chodíme do školy, ale naši to majú na háku“. Okamura aj jeho hnutie SPD sú obžalovaní z podnecovania nenávisti.