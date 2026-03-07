Ind Vatsalbhai Pancha takmer prišiel o život pri vystupovaní z výťahu. Ten sa napriek otvoreným dverám náhle rozbehol nahor.
Stroj sa dostal do pohybu v momente, keď Pancha vystupoval na chodbu v paneláku. Ako približuje britský denník The Sun, pri vystupovaní si udrel hlavu o strop chodby a nešťastne dopadol na zem. Denník zverejnil aj záznam z incidentu, ktorý medzitým prenikol na sociálne siete.
Smrti unikol o vlások
K nešťastnej udalosti malo dôjsť v meste Valsad na západe Indie. Hoci sa pri nej Pancha zranil, možno práve pád na zem po údere do hlavy ho zachránil pred zaseknutím vo výťahu. Ten sa nečakane rozhýbal takou rýchlosťou, že sa ani nestihli zavrieť dvere.
Podľa The Sun môže za zlyhanie výťahu chyba v elektrických rozvodoch. „Pancha v dôsledku desivej udalosti údajne utrpel vnútorné poranenia,“ píše denník.
SHOCKER Lift suddenly moves up while man was exiting. Narrow escape for the Man. Shocking video from Valsad, Gujarat pic.twitter.com/goXbCyRa9z— Career247Official (@Career247Offici) March 5, 2026
Náraz Inda do stropu začuli aj susedia 14-poschodového paneláka, ktorí sa mu vydali na pomoc.
Podľa domovníka sú výťahy v budove kvalitné a kontrolou prešli len niekoľko dní pred nešťastným incidentom. To však popierajú susedia, z ktorých sa mnohí viackrát sťažovali na ich chod.
10 rokov od nešťastia v Galante
K nehode výťahu došlo v roku 2016 aj na Slovensku. Ako sme vás informovali, k nešťastiu došlo v galantskej nemocnici, kde sa zrútil výťah. Udalosť si vyžiadala obeť, o život prišiel 22-ročný technik.
Udalosť prešetrovala polícia, na miesto prizvali aj inšpektorov práce. Podľa vtedajších zistení sa kabína výťahu uvoľnila z desiateho poschodia a dopadla do suterénu. Výťah sa v tom čase opravoval, pacienti nemocnice ho teda nevyužívali.