Jedinou krajinou Európskej únie (EÚ), ktorá v súčasnosti blokuje pôžičku 90 miliárd eur pre Ukrajinu, je Maďarsko.
Spolu so Slovenskom však majú rovnaké problémy s dodávkami ropy cez ropovod Družba, Maďarsko preto nesmie zostať osamotené a SR musí vyjadriť svoj jednoznačne odmietavý postoj k takejto pôžičke pre Ukrajinu. Premiéra Roberta Fica (Smer-SD) k tomu vo štvrtok vyzvala koaličná SNS.
„Slovenská národná strana súčasne oceňuje, že vláda konečne po takmer štyroch dňoch tvrdo nariadila vedeniu Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústavy (SEPS) zastavenie vyrovnávania elektrickej energie do energetickej siete Ukrajiny. Napriek tomu SNS vyjadruje ľútosť, že nedošlo k zablokovaniu dodávok elektriny, tak ako to premiér jasne deklaroval,“ uviedla strana v stanovisku, o ktorom informovala riaditeľka kancelárie predsedu SNS Zuzana Škopcová.
SNS je podľa nej zároveň presvedčená, že bez tlaku na Ukrajinu nie je možná dohoda. Preto považuje za chybu, že nedošlo k rokovaniu a kontrole ropovodu Družba na území Ukrajiny, tak ako to bolo z ukrajinskej strany predsedovi vlády SR ponúknuté.
Premiér Robert Fico po stredajšom (4. 3.) rokovaní vlády vyhlásil, že má záujem stretnúť sa s prezidentom Ukrajiny Volodymyrom Zelenským pre zastavené dodávky ropy cez ropovod Družba, ale musí tomu predchádzať stretnutie s predsedníčkou Európskej komisie (EK) Ursulou von der Leyenovou. Zároveň zopakoval, že neverí Zelenskému, čo sa týka poškodenia ropovodu Družba na území Ukrajiny, čo majú dokazovať aj satelitné snímky.
Maďarský premiér Viktor Orbán odmieta definitívne odobriť pôžičku EÚ vo výške 90 miliárd eur, kým Ukrajina neobnoví dodávky ruskej ropy cez ropovod Družba. Podľa ukrajinskej strany bol ropovod poškodený ruskými útokmi na energetickú infraštruktúru z konca januára. Blokovaním pôžičky pohrozil v stredu aj slovenský premiér Robert Fico. Obaja tvrdia, že ide o politické rozhodnutie ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského a že ropovod poškodený nie je.
Slovenská elektrizačná prenosová sústava vypovie s ukrajinským partnerom zmluvu o poskytovaní havarijnej elektriny. Uviedol to v stredu predseda predstavenstva a generálny riaditeľ SEPS Martin Magáth po tom, čo vládny kabinet uznesením schválil takýto krok.