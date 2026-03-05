Šéfka diplomacie Európskej únie Kaja Kallasová vo štvrtok v Bruseli vyhlásila, že Irán sa snaží rozšíriť vojnu do čo najviac krajín v regióne, aby vyvolal chaos. TASR o tom píše podľa správy denníka The Guardian.
Niektoré štáty na Blízkom východe sa podľa nej obávajú možnej občianskej vojny v Iráne po útokoch USA a Izraela. Kallasová to uviedla pred mimoriadnym zasadnutím ministrov zahraničných vecí krajín EÚ a ich partnerov z Rady pre spoluprácu arabských štátov Perzského zálivu (GCC).
Spojené štáty a Izrael v sobotu spustili koordinovaný vojenský zásah proti Iránu. Irán odpovedal odvetnými raketovými a dronovými útokmi na Izrael a štáty Perzského zálivu, kde sa nachádzajú americké základne. „To, čo vidíme na Blízkom východe, sú v skutočnosti tie isté (iránske) drony, ktoré teraz každý deň útočia na Kyjev,“ poznamenala Kallasová. Ukrajina podľa nej môže štátom Perzského zálivu pomôcť svojimi skúsenosťami so zachytávaním a ochranou proti dronom.
Prioritou pre Európsku úniu podľa Kallasovej zostáva bezpečnosť jej občanov v regióne a členské štáty podľa jej slov koordinujú konzulárne služby.
Šéfka únijnej diplomacie vyjadrila vážne obavy o bezpečnosť námornej dopravy a priechodnosť Hormuzského prielivu a avizovala, že EÚ plánuje podporiť misie na ochranu lodnej dopravy.
Varovala, že akýkoľvek nárast ceny ropy spôsobený konfliktom na Blízkom východe by mohol neúmyselne pomôcť Rusku financovať vojnu proti Ukrajine. Preto „musíme (v ďalšom sankčnom balíku) naozaj presadiť zákaz námorných služieb“, aby sme zasiahli ruskú tzv. tieňovú flotilu.