Na poľskej ceste DK7 v obci Chyžné pred hraničným priechodom so Slovenskom došlo vo štvrtok ráno k smrteľnej dopravnej nehode, ktorá tento úsek cesty v oboch smeroch zablokovala. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR podľa agentúry PAP.
Nehoda si vyžiadala ľudský život
Podľa informácií polície osobné auto v hustej hmle za obmedzenej viditeľnosti narazilo do návesu nákladného vozidla. Pri nehode zahynula jedna osoba v osobnom automobile. Obeťou je podľa poľských médií 28-ročná žena z poľskej Jablonky.
Úsek cesty vedúci k štátnej hranici bol úplne uzavretý v oboch smeroch. Na mieste zasahovali záchranné zložky.
Podľa poľského Generálneho riaditeľstva štátnych ciest a diaľnic by mala byť cesta predpoludním spriechodnená.