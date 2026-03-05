Český premiér Andrej Babiš požiadal na štvrtkovej mimoriadnej schôdzi poslancov, aby ho nevydali na trestné stíhanie v kauze Čapí hnízdo.
Zopakoval, že stíhanie je politicky motivované, pričom jeho cieľom nie je dosiahnuť spravodlivosť, ale dostať ho z politiky. Súčasná opozícia sa podľa neho nedokáže zmieriť s výsledkom demokratických volieb a túto kauzu chce vraj využiť na to, aby ho zvrátila, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.
„Je to jednoznačne politicky motivované trestné stíhanie, ktoré v učebniach práva bude raz popisované ako odstrašujúci prípad toho, ako je možné v demokratickom štáte zneužiť systém na politický boj. Pretože, vážené dámy a páni, v Česku je možné objednať si trestné stíhanie..., dostať vás pred súd, ak máte motivovaného policajta či štátneho zástupcu a skorumpovaného znalca. A dokonca vás môžu aj odsúdiť, ak sa nájde ten 'správny' sudca. Áno, tak to je,“ podotkol Babiš.
Je podľa neho úplne jasné, že ak by nešiel do politiky, nikto by sa o Čapí hnízdo nezaujímal. Kauza podľa jeho zdôvodnenia vznikla preto, lebo keď po vstupe do politiky odmietol „kradnúť“, začal pre „ponovembrový kartel“ – čím Babiš označuje viaceré politické strany, médiá a rôznych ľudí – predstavovať hrozbu. A keďže naňho nič nenašli, vymysleli si vraj túto kauzu.
V prejave kritizoval bývalého najvyššieho štátneho zástupcu Pavla Zemana, ktorý stíhanie obnovil, či znalca Vítězslava Hálka, ktorý napísal k jeho prípadu posudok a podľa Babiša je podvodník. Ďalej kritizoval odvolací Vrchný súd v Prahe, ktorý zrušil oslobodzujúce rozsudky prvostupňového súdu, a najmä predsedníčku súdneho senátu Evu Brázdilovú, ktorá vraj mala verdikt dávno pripravený a konanie na vrchnom súde bolo len divadlom pre verejnosť.
Zdôraznil, že spravodlivosti sa nebojí, ale v tomto prípade o spravodlivosť nejde. Poslancov preto v závere prejavu požiadal, aby ho nevydali. „Dnes žiadam o jediné, aby ste rozhodli bez tlaku, mediálnej hystérie a politických kalkulácií a podľa svojho svedomia. Zvážte, či chcete otvoriť dvere tomu, aby sa trestné konanie stalo nástrojom zastrašovania a politického boja. Dávno nejde len o Babiša, ale o princíp, o rešpekt k výsledku volieb a o to, či budeme politické spory riešiť politicky alebo prostredníctvom súdnych siení. Preto vás žiadam o to, aby ste ma nevydali,“ dodal český premiér.
Mandátový a imunitný výbor Poslaneckej snemovne, kde má väčšinu koalícia, po preštudovaní spisu odporučil, aby poslanci Babiša nevydali. Ak by ho aj snemovňa nevydala, súd bude pokračovať s druhou obžalovanou, europoslankyňou Janou Nagyovou, ktorú Európsky parlament zbavil imunity v apríli minulého roka.
Babiša v súvislosti s touto kauzou poslanci vydali už trikrát. Mestský súd v Prahe ho spolu s Nagyovou dvakrát oslobodil, rozsudky však zrušil odvolací súd, ktorý navyše vlani zaviazal prvostupňový súd, aby Babiša aj Nagyovú uznal za vinných.