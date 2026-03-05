Príslušníci Kriminálneho úradu finančnej správy (KÚFS) uskutočnili v stredu (4. 3.) v Banskobystrickom kraji akciu s názvom Simulátor zameranú na podozrenia z porušovania daňových predpisov pri dovoze luxusných vozidiel na Slovensko. TASR o tom informoval hovorca FS Daniel Kováč.
„Príslušníci FS vykonali úkony voči šiestim obchodným spoločnostiam, ktoré sú podozrivé z neoprávneného uplatňovania nadmerných odpočtov DPH pri obchodovaní s luxusnými automobilmi,“ priblížil Kováč.
Počas akcie bola zaistená účtovná dokumentácia predmetných spoločností, KÚFS zároveň vydal rozhodnutia o uložení predbežného opatrenia na majetok. „Dôvodom je obava, že nesplatná alebo ešte nevyrubená daň by v budúcnosti nemusela byť uhradená, alebo by mohla byť nevymožiteľná,“ vysvetlil Kováč s tým, že zaistená účtovná dokumentácia bude postúpená príslušným orgánom na ďalšie konanie.