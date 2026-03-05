Úrad boja proti organizovanej kriminalite zasahuje vo štvrtok na západe Slovenska v súčinnosti s Finančnou správou SR.
Úrad boja proti organizovanej kriminalite (ÚBOK) vykonáva od štvrtkového rána v Bratislavskom kraji policajnú akciu s krycím názvom „Justín“, zameranú na páchanie korupčnej trestnej činnosti v oblasti daňovej kontroly. TASR o tom informovala hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Lea Vilhanová.
Doplnila, že akcia prebieha v súčinnosti s Finančnou správou SR. „Viac informácií poskytneme, keď to procesná situácia umožní,“ dodala Vilhanová.