Prezident SR Peter Pellegrini ukončil disciplinárne konanie voči riaditeľovi Slovenskej informačnej služby (SIS) Pavlovi Gašparovi.

Za dopravnú nehodu z minulého roka ho potrestal zrážkou zo mzdy na jeden mesiac vo výške 15 percent. Gašpar podľa neho rozhodnutie rešpektuje a neodvolá sa. Informoval o tom vo štvrtok počas svojho vyhlásenia.

Prezident popísal priebeh nehody Pavla Gašpara

Pellegrini doplnil, že v súvislosti s podnetom na disciplinárne konanie od opozičnej SaS nevidel dôvod na vyvodenie ďalších dôsledkov. Priblížil, že aktuálne žiadny právny predpis nezakazuje šéfovi SIS tetovanie. Obvinenia z vynášania informácií považuje za politickú rétoriku.

Prezident popísal aj priebeh nehody. Gašpar podľa spisu obchádzal auto, ktoré začalo odbáčať doľava. Najvyššiu dovolenú rýchlosť porušil o štyri kilometre za hodinu. Polícia podľa neho v spise vinníka nehody neuviedla.

Hlava štátu doplnila, že Gašpar sa k disciplinárnemu konaniu riadne vyjadril.

Prečítajte si viac: Pavol Gašpar tvrdí, že pri nehode v Nitre prekročil rýchlosť o štyri km/h