Iránsky minister zahraničných vecí Abbás Arákčí obvinil vo štvrtok Spojené štáty z páchania zverstiev v súvislosti s útokom na iránsku fregatu IRIS Dena 75.
Americká ponorka fregatu zasiahla a potopila deň predtým pri pobreží Srí Lanky. Podľa Arákčího Washington tento útok oľutuje, informuje TASR na základe správy agentúry AFP.
„USA spáchali zverstvo na mori, 2000 míľ od iránskeho pobrežia. Fregata Dena, hosť indického námorníctva s takmer 130 námorníkmi na palube, bola bez varovania napadnutá v medzinárodných vodách,“ uviedol Arákčí na platforme X.
„Dajte na moje slová: USA budú hlboko ľutovať tento precedens, ktorý vytvorili,“ dodal.
Fregata sa v čase útoku vracala do Iránu z prístavu vo východnej Indii. Americký minister obrany Pete Hegseth označil tento incident za prvý prípad od druhej svetovej vojny, keď americká ponorka zničila nepriateľskú loď. Dodal, že armáda USA zaútočila za pomoci torpéda.
Podľa srílanských úradov pri incidente zahynulo najmenej 87 námorníkov. Agentúra Reuters informuje, že 32 ďalších útok prežilo a zotavujú sa v nemocnici v meste Gáli na juhu Srí Lanky. Pátracie a záchranné operácie po približne 60 osobách, ktoré sa na palube fregaty nachádzali tiež, bude podľa úradov pokračovať vo štvrtok.