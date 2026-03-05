Vyšetrovateľ Úradu inšpekčnej služby (ÚIS) v rámci akcie Kajúcnik podal podnet na väzobné stíhanie dvoch obvinených policajtov Jána Č. a Pavla Ď. z kolúznych dôvodov. ÚIS o tom informuje na sociálnej sieti.
„Vyšetrovateľ ÚIS v rámci akcie Kajúcnik po vykonaní procesných úkonov podal podnet na podanie návrhu na vzatie do väzby dozorovému prokurátorovi na obvinených Pavla Ď. a Jána Č. z kolúznych dôvodov. Prokurátor podnet prevzal spolu so spisovým materiálom a rozhodne o ňom v zákonom stanovenej lehote,“ uviedla policajná inšpekcia.
Ostatných zadržaných vrátane prokurátora Generálnej prokuratúry SR Michala Šúreka či policajtov Branislava D., Róberta M. a Romana S. v stredu (4. marca) po výsluchu prepustili. Stíhaní budú na slobode.
ÚIS v rámci akcie Kajúcnik v utorok (3. marca) zadržal a obvinil štyroch súčasných a dvoch bývalých policajtov a jednu civilnú osobu. Čelia obvineniu z vydierania alebo zo zneužívania právomoci verejného činiteľa, ktorých sa mali dopúšťať organizovanou formou.