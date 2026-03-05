Rokovania medzi Moskvou, Kyjevom a Washingtonom o ukončení vojny na Ukrajine sú momentálne prerušené pre eskaláciu konfliktu na Blízkom východe. Uviedol to v stredu večer ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj na sociálnych sieťach.
Podľa jeho slov však ukrajinskí emisári so zástupcami USA komunikujú „prakticky denne“ a diplomatická práca sa obnoví, hneď ako to bezpečnostná situácia a politický kontext umožnia. „Ukrajina je na to pripravená,“ dodal Zelenskyj podľa britskej stanice BBC, píše TASR.
Ruská armáda aj v stredu pokračovala na Ukrajine v útokoch, ktoré si opäť vyžiadali životy civilistov. V Charkovskej oblasti na východe Ukrajiny pri ruskom mínometnom útoku prišli o život dve ženy vo veku 27 a 64 rokov. Uviedla to ukrajinská prokuratúra, ktorá takéto prípady vyšetruje ako vojnové zločiny.
V Chersonskej oblasti na juhu Ukrajiny zabil ruský dron 49-ročnú ženu, ktorá sa viezla na bicykli v obci Novodmytrivka. Podľa šéfa regionálnej správy Olexandra Prokudina zasiahol dron ženu do chrbta a jej zranenia boli smrteľné. Ďalšie dve obete na životoch – 76-ročnú ženu a 35-ročného muža – si vyžiadal útok priamo v meste Cherson, ktoré sa nachádza prakticky na línii frontu pri rieke Dneper. Jeho druhý breh je obsadený ruskou armádou.
Rusko pokračovalo aj v útokoch na ukrajinskú železnicu. V Mykolajivskej oblasti zasiahol dron prázdny vlak, pričom utrpel zranenia jeden železničiar, napísal v stredu ráno na platforme Telegram ukrajinský vicepremiér Olexij Kuleba. Ruská raketa podľa neho zasiahla aj budovu stanice v juhoukrajinskej Odeskej oblasti, kde utrpeli zranenia štyria ľudia vrátane dvoch detí.
Ukrajinské dronové útoky na svojom území hlásili aj úrady niekoľkých oblastí v európskej časti Ruska.