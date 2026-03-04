Viac ako tretina obyvateľov Slovenska v uplynulom roku uvažovala o tom, že sa odsťahuje do zahraničia. Najvýraznejšie je tento trend medzi najmladšou generáciou – takmer každý druhý človek vo veku 18 až 29 rokov aktuálne zvažuje odchod. Vyplýva to z reprezentatívneho prieskumu agentúry NMS Market Research Slovakia, ktorý bol realizovaný na vzorke 1 003 respondentov v januári 2026.
Podľa výsledkov prieskumu aktuálne uvažuje o odchode zo Slovenska 22 percent populácie. Ďalších 16 percent túto možnosť za posledný rok zvažovalo, no nakoniec sa rozhodlo zostať. Celkovo tak s myšlienkou emigrácie za uplynulých dvanásť mesiacov koketovalo 38 percent dospelej populácie.
Generácia Z chce odísť najčastejšie
Najdramatickejšie čísla prináša pohľad na vekovú štruktúru. Až dve tretiny mladých ľudí z takzvanej generácie Z, teda vo veku 18 až 29 rokov, za posledný rok uvažovali o tom, že opustia Slovensko. Pre 47 percent z nich je to stále aktuálna téma. U mileniálov (približne 30- až 40-ročných) je podiel uvažujúcich o odchode nižší, no stále výrazný – takmer polovica. S pribúdajúcim vekom záujem o emigráciu klesá. Medzi generáciou X uvažuje o odchode 19 percent a medzi baby boomers len šesť percent.
Prieskum zároveň naznačuje rodové rozdiely – muži uvažujú o odchode častejšie ako ženy. Aktuálne o emigrácii premýšľa 26 percent mužov v porovnaní s 19 percentami žien.
Ľudí vyháňa politika aj nízke platy
Medzi najčastejšie uvádzanými dôvodmi na odchod dominujú politické faktory. Nespokojnosť so smerovaním Slovenska uvádza 56 percent opýtaných, ktorí o odchode uvažovali alebo uvažujú. Nespokojnosť s vládou je dôvodom pre 52 percent z nich.
Takmer rovnako silné sú ekonomické motívy. Zlé platové podmienky trápia polovicu respondentov a nízku životnú úroveň uvádza 49 percent. Pre mladých z generácie Z sú zlé platové podmienky dokonca dôvodom číslo jeden – uvádza ich 64 percent. Staršie ročníky, naopak, najčastejšie poukazujú na nespokojnosť so smerovaním krajiny.
Výrazne rezonujú aj systémové problémy. Štyridsať percent respondentov uvádza vysokú mieru korupcie, porovnateľný podiel hovorí o nefunkčnom sociálnom systéme a nedôvere v právny systém. Približne každý tretí spomína nefunkčné štátne a verejné inštitúcie alebo nízku úroveň zdravotnej starostlivosti.
„Mladšie generácie častejšie spomínajú okrem ekonomických faktorov aj dôvody naviazané na pracovné a vzdelávacie príležitosti. Staršie vekové ročníky častejšie hovoria o nedôvere v právny systém či nízkej úrovni zdravotnej starostlivosti,“ vysvetľuje rozdiely spoluautorka prieskumu Denisa Lakatošová z NMS.
Najlákavejšou destináciou je Česko
Ak by sa Slováci rozhodli krajinu skutočne opustiť, najčastejšie by zamierili do Českej republiky – tú ako cieľovú destináciu uvádza 23 percent opýtaných. S výrazným odstupom nasledujú Rakúsko s desiatimi percentami a Nemecko so Švajčiarskom, ktoré zhodne uvádzalo osem percent. Takmer tretina respondentov však konkrétnu destináciu nemá alebo uvádza inú krajinu.
Dáta boli zbierané online prostredníctvom Slovenského národného panelu v období od 8. do 11. januára 2026. Vzorka je reprezentatívna pre populáciu Slovenska vo veku nad 18 rokov. Prieskum bol realizovaný na náklady agentúry NMS Market Research Slovakia.