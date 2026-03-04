Nemecký zbrojársky koncern Rheinmetall kúpi väčšinový podiel v chorvátskej spoločnosti DOK-ING, ktorá sa špecializuje na odmínovacie roboty. Tie sa používajú po celom svete vrátane Ukrajiny. Rheinmetall v stredu oznámil, že podpísal zmluvu o kúpe 51-percentného podielu v spoločnosti. Kúpnu cenu nezverejnil.
Spoločnosť DOK-ING je popredným výrobcom robotických systémov určených na odstraňovanie výbušnín bez toho, aby bol ich obslužný personál vystavený priamemu nebezpečenstvu. Rheinmetall tiež uviedol, že vozidlá chorvátskej spoločnosti plánuje vybaviť zariadeniami na „priamu a nepriamu paľbu, odstraňovanie a kladenie mín, autonómnu prevádzku a logistiku“. „Kombinácia odborných znalostí spoločnosti Rheinmetall v oblasti taktických vozidiel a schopností spoločnosti DOK-ING v oblasti bezposádkových systémov nám zabezpečí silnú pozíciu na trhu,“ uviedol Björn Bernhard, generálny riaditeľ divízie Rheinmetall Vehicle Systems Europe.
Spoločnosť DOK-ING podľa vlastných údajov dodáva viac ako 80 % bezposádkových odmínovacích vozidiel na celom svete a od roku 2024 prevádzkuje výrobný závod na Ukrajine.