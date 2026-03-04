Srílanské úrady vyzdvihli z Indického oceánu telá 87 námorníkov z iránskej fregaty IRIS Dena 75, ktorú pri pobreží ostrovného štátu zasiahla a potopila americká ponorka. Podľa agentúry AFP o tom informovali predstavitelia srílanskej polície a armády.
Incident sa odohral v Indickom oceáne, keď sa fregata vracala do Iránu z prístavu vo východnej Indii. Z vyjadrení bezpečnostných zložiek vyplýva, že pátranie po ďalších 61 nezvestných členoch posádky pokračuje. Zachrániť sa podarilo 32 iránskych námorníkov. Bezprostredne po incidente sa predpokladalo, že nezvestných je najmenej 140 osôb, pričom zdroj zo srílanského ministerstva zahraničných vecí pre miestnu televíziu odhadoval, že pri útoku zahynulo najmenej 80 ľudí.
Americký minister obrany Pete Hegseth označil tento incident za prvý prípad od druhej svetovej vojny, keď americká ponorka zničila nepriateľskú loď. Dodal, že americká armáda zaútočila za pomoci torpéda.
„Americká ponorka potopila v Indickom oceáne iránsku vojnovú loď, ktorej posádka si myslela, že je v medzinárodných vodách v bezpečí,“ povedal Hegseth na tlačovej konferencii vo Washingtone. „Namiesto toho ju potopilo torpédo. Ide o prvé potopenie nepriateľskej lode torpédom od druhej svetovej vojny. Rovnako ako v tej vojne, keď sme ešte boli ministerstvom vojny, bojujeme o víťazstvo,“ vyhlásil šéf Pentagónu.