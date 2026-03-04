Európska únia (EÚ) varovala amerického prezidenta Donalda Trumpa pred uvalením obchodného embarga na Španielsko pre jeho nedostatočnú podporu vojny s Iránom.
„Sme plne solidárni so všetkými členskými štátmi a ich občanmi a sme pripravení konať v rámci našej spoločnej obchodnej politiky, ak si to bude vyžadovať ochrana záujmov Európskej únie,“ povedala hovorkyňa Európskej komisie. EÚ očakáva, že obchodné dohody dosiahnuté vlani so Spojenými štátmi sa budú dodržiavať.
Rovnako predseda Európskej rady António Costa po stretnutí so španielskym premiérom Pedrom Sánchezom vyhlásil, že EÚ zabezpečí plnú ochranu záujmov svojich členských štátov.
Prezident Trump v utorok počas návštevy nemeckého kancelára Friedricha Merza vo Washingtone vyhlásil, že USA zastavia všetok obchod so Španielskom. „So Španielskom nechceme mať nič spoločné,“ cituje DPA slová Trumpa. Tento krok objasnil šéf Bieleho domu tým, že Madrid zakázal USA využívať svoje vojenské základne na útoky proti Iránu. Sánchezov kabinet tento zákaz zdôvodňuje tým, že ide o porušenie medzinárodného práva.
Keby Trump skutočne uvalil embargo na Španielsko, EÚ by mohla použiť svoj nástroj proti ekonomickému nátlaku. To by jej umožnilo vylúčiť americké spoločnosti z verejných zákaziek alebo uvaliť dodatočné poplatky na digitálne spoločnosti, ako sú Apple, Microsoft, Google či Meta, pripomenula DPA.