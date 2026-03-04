Opozičné hnutie Slovensko víta rozhodnutie koalície zrušiť zákon, ktorý mal transformovať Úrad na ochranu oznamovateľov (ÚOO) na nový úrad. Zachovanie pôvodného úradu považuje za výhru spravodlivosti. Myslí si, že k rozhodnutiu zrušiť legislatívu prispel tlak opozície, ale aj kroky Ústavného súdu, ktorý pozastavil účinnosť zákona, či Európskej únie (EÚ), ktorá pre zmeny týkajúce sa ÚOO odložila rokovania o šiestej platbe z plánu obnovy. Vyplýva to z vyjadrenia poslancov Národnej rady (NR) SR z klubu Slovensko – Za ľudí na stredajšej tlačovej konferencii.
„To, že nebude zrušený ÚOO, je výhra pre spravodlivosť, je výhra pre všetkých, ktorí to myslia so Slovenskom dobre, ktorí sú bojovníci proti korupcii, pretože naďalej môže tento úrad chrániť tých, ktorí sa neboja oznamovať protispoločenskú činnosť, najmä korupciu na Slovensku,“ uviedol poslanec Július Jakab (Slovensko – Za ľudí).
Poslanci opätovne kritizovali aj zámer koalície zrušiť hlasovanie poštou v parlamentných voľbách zo zahraničia. Za zmenou legislatívy vidia strach predsedu vlády. Vyjadrili sa tiež k zastaveniu núdzových dodávok elektrickej energie na Ukrajinu zo Slovenska. Myslia si, že vláda si týmto krokom robí akurát tak medzinárodnú hanbu a SR z toho nič nemá. V tejto súvislosti kritizovali zahraničnú politiku kabinetu na štyri svetové strany.
Vyčítali prezidentovi Petrovi Pellegrinimu, prečo nezachraňuje medzinárodnú reputáciu SR. Na tlačovej konferencii sa dotkli aj reakcií vlády na situáciu na Blízkom východe. Nerozumejú, prečo nebola zvolaná Bezpečnostná rada SR. „Sú tam uviaznuté stovky našich občanov,“ okomentovala predsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová.