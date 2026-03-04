Minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Samuel Migaľ (nezávislý) odmietol kritiku opozičného hnutia Progresívne Slovensko (PS) v súvislosti s projektom modernizácie portálu Slovensko.sk. V stredu pred zasadnutím vlády zdôraznil, že nejde len o webovú stránku, ale o komplexnú digitálnu infraštruktúru štátu, ktorú vláda považuje za strategickú investíciu.
„Ústredný portál nie je len nejaká stránka. Je za tým množstvo hardvéru a softvéru, ktoré spolu vytvárajú nosný digitálny portál Slovenskej republiky,“ uviedol minister. Pripomenul, že rozhodnutie zaradiť projekt medzi strategické investície prijala vláda kolektívne.
Minister tiež kritizoval poslanca PS Jána Hargaša. Ten by sa podľa neho mal venovať najmä poslaneckej práci a legislatíve.