Šéf maďarskej diplomacie Péter Szijjártó pricestoval v stredu do Moskvy, kde by mal rokovať s ruským prezidentom Vladimirom Putinom o zastavenej prevádzke ropovodu Družba a o osude maďarských vojnových zajatcov slúžiacich v ukrajinskej armáde, ktorých zajali Rusi. Na správu agentúry Reuters upozornil server 24.hu, informuje spravodajca TASR v Budapešti.
Szijjártó by mal osobne rokovať s Putinom o tom, že do Maďarska a na Slovensko v súčasnosti neprichádza žiadna ropa cez ropovod Družba.
Ukrajinská vláda tvrdí, že ropovod Družba bol v januári pri útoku ruského dronu vážne poškodený. Maďarská vláda naopak tvrdí, že si je plne vedomá toho, že neexistuje žiadna technická prekážka na obnovenie prevádzky ropovodu a že Ukrajinci ho blokujú z politických dôvodov.
V príspevku zverejnenom z Moskvy na sociálnej sieti Facebook Szijjártó povedal, že situácia v Iráne a uzavretie Hormuzského prielivu ohrozili celú svetovú námornú prepravu ropy a zemného plynu, pričom z Ukrajiny neprichádza žiadna ropa cez ropovod Družba a Chorváti upierajú Budapešti právo nakupovať a prepravovať ruské energetické zdroje po mori. „V tejto situácii som tu v Moskve, aby som sa uistil, že aj počas krízy budeme mať stále ropu a zemný plyn potrebné pre bezpečnosť dodávok energie pre Maďarsko,“ povedal Szijjártó, ktorý chce od Rusov získať aj záruku, že od nich bude Maďarsko energetické nosiče dostávať za stabilnú cenu v nestabilných trhových podmienkach a že ich dodajú včas.
Šéf maďarskej diplomacie okrem toho povedal, že budú hovoriť aj o vojnových zajatcoch, ktorí sú maďarskými občanmi a ktorých podľa neho násilne odviedli do ukrajinskej armády a dostali sa do ruského zajatia. V príspevku však nespomenul, že by sa mal stretnúť priamo s Putinom, poznamenal server 24.hu.